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БАТЭ неожиданно проиграл «Городее» в чемпионате Беларуси

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  • 6.05.2019, 19:08
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«Городея» победила клуб из Борисова со счетом 1:0.

В матче шестого тура чемпионата Беларуси "Городея" на своем поле обыграла БАТЭ (1:0), передает pressball.by.

ГОРОДЕЯ — БАТЭ — 1:0

ГОРОДЕЯ: Высоцкий, Сазонович, Шестиловский, Павлючек, Йоксимович, Васьков, Сорокин (Жарских, 91+), Воловик, Пушняков, Лебедев (к), Сайич (Волков, 80).

Запасные: Довгялло, Усеня, Тихоновский, Байдук, Артюх

БАТЭ: Щербицкий, Риос, Филипенко, Волков, Филипович, Милич (Скавыш, 53), Яблонский, Березкин, Стасевич (к), Драгун (Виллюмссон, 64), Сарока (Дубаич, 73).

Запасные: Чичкан, Йонассен, Бага, Мукам.

ГОЛ: 1:0 — Лебедев (48).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Стасевич (48). Волков (75). Яблонский (83). Паавлючек (85).


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