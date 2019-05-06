БАТЭ неожиданно проиграл «Городее» в чемпионате Беларуси

БАТЭ неожиданно проиграл «Городее» в чемпионате Беларуси3
- 6.05.2019, 19:08
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«Городея» победила клуб из Борисова со счетом 1:0.
В матче шестого тура чемпионата Беларуси "Городея" на своем поле обыграла БАТЭ (1:0), передает pressball.by.
ГОРОДЕЯ — БАТЭ — 1:0
ГОРОДЕЯ: Высоцкий, Сазонович, Шестиловский, Павлючек, Йоксимович, Васьков, Сорокин (Жарских, 91+), Воловик, Пушняков, Лебедев (к), Сайич (Волков, 80).
Запасные: Довгялло, Усеня, Тихоновский, Байдук, Артюх
БАТЭ: Щербицкий, Риос, Филипенко, Волков, Филипович, Милич (Скавыш, 53), Яблонский, Березкин, Стасевич (к), Драгун (Виллюмссон, 64), Сарока (Дубаич, 73).
Запасные: Чичкан, Йонассен, Бага, Мукам.
ГОЛ: 1:0 — Лебедев (48).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Стасевич (48). Волков (75). Яблонский (83). Паавлючек (85).