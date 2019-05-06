Один из крупнейших банков США уходит из России 1 6.05.2019, 19:12

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Фото: Getty Images

Morgan Stanley свернет банковскую и брокерскую деятельность в РФ в 2020 году.

Крупный транснациональный бизнес продолжает сворачивать свое присутствие в России, передает finanz.ru.

Morgan Stanley - одна из крупнейших финансовых групп США c активами на 900 млрд долларов - станет первым американским банком, который полностью ликвидирует полноценное представительство в РФ.

Из-за санкций и сжатия рынка группа планирует в первом квартале 2020 года подать в ЦБ РФ заявление о прекращении банковской деятельности и одновременно отказаться от лицензий на брокерские и депозитарные услуги.

Об этом в понедельник сообщает Bloomberg со ссылкой на годовой отчет российской «дочки» банка.

Российский бизнес Morgan Stanley будет урезан до консалтинговых услуг в области инвестиций и недвижимости.

Morgan Stanley сворачивает регулируемую деятельность на фоне санкций, уменьшивших возможности для глобальных банков на российском рынке. В прошлом году волна сокращения штата прокатилась по московским офисам Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland и Credit Suisse Group.

Полностью ушел из России Danske Bank, уличенный в отмывании более 200 млрд евро, а крупнейший в Северной Европе Nordea Bank принял решение прекратить кредитование российских клиентов.

Судя по отчету, Morgan Stanley готовился к уходу весь прошлый год: активы его российского подразделения сократились на 68%, до 9,7 млрд рублей (при капитале в 6 млрд).

В декабре источники, близкие к банку, сообщали Bloomberg о предстоящем закрытии отделов по торговле акциями и валютами в Москве. Часть сотрудников при этом планировали перевести в Лондон.

Тогда пресс-служба банка заявила, что он сохраняет приверженность бизнесу и останется в РФ. В понедельник представитель банка отказался от комментариев.

Morgan Stanley открыл представительство в России в 1994 году и, сохранив присутствие после кризиса, участвовал в ряде крупнейших сделок на рынках долга и акций.

Лицензии на банковскую, дилерскую, брокерскую и депозитарную деятельность ООО «Морган Стэнли Банк» получило в 2005 году.

Другие крупные американские банки - Citigroup, JPMorgan Chase и Goldman Sachs - пока сохраняют российские банковские лицензии, свидетельствуют данные ЦБ РФ.