Казахстанская весна 6.05.2019, 19:38

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Фото: RFE/RL

В Казахстане молодые активисты борются за первые по-настоящему свободные выборы с 1989 года.

“Поэтому двое из них уже сидят в тюрьме", - пишет журналистка немецкого издания Die Tageszeitung (перевод - inopressa.ru) Юлия Бокслер.

Повестки из полиции, поспешно принятые судебные решения, аресты - такие новости приходят сегодня из Казахстана. 1 мая полиция силой разогнала здесь демонстрантов.

"Спровоцировали эту волну протестов два молодых активиста - Ася Тулесова и Бейбарыс Толымбеков. 21 апреля во время марафона в Алма-Ате, крупнейшем городе Казахстана, они держали баннер. На нем было написано: "От правды не убежишь". На баннере также были указаны хэштеги #adilsailayushin (#засвободныевыборы) и #уменяестьвыбор, - передает издание. - Обоих активистов арестовали и в ходе поспешно проведенного процесса приговорили к 15 суткам ареста за нарушение порядка проведения собраний".

В марте в отставку ушел Нурсултан Назарбаев, правивший страной с 1989 года. "Касым-Жомар Токаев, временно исполняющий обязанности президента, является кандидатом от правящей партии "Нур Отан". Он вряд ли даст возможность выступить альтернативным кандидатам - в этом эксперты придерживаются единого мнения", - отмечает издание.

На открытой дискуссии, разгоревшейся в Алма-Ате после ареста активистов Тулесовой и Толымбекова, политолог ОБСЕ Димаш Альжанов "подтвердил, что в Казахстане есть выборы, но нет выбора". "Ни одни из предыдущих выборов в Казахстане не были признаны ОБСЕ честными. Весь политический ландшафт сфабрикован", - заявил он.

Своим баннером, продолжает Бокслер, Тулесова и Толымбеков выразили чувства тех многочисленных казахов, "кто не осмеливается высказать свое мнение за пределами соцсетей". "То, что аресты, не говоря уже о существенных ошибках в судопроизводстве, неоправданны в случае с мирным выражением мнения, считают не только тысячи сторонников активистов. Татьяна Чернобыль, эксперт по вопросу соблюдения прав человека, отмечает: "Не зря в заявлении Amnesty International их назвали политзаключенными".

"Тулесова - правнучка поэта Ильяса Джансугурова и национального героя Казахстана Ураза Джандосова. Оба стали жертвами сталинских репрессий и были застрелены в 1938 году. Один только этот факт вызывает негодование у многих обычно безучастных казахов. Ведь почти каждая казахская семья пострадала от сталинского террора. С 1930 по 1933 год 38% населения погибло от голодомора", - говорится в статье.

"2019 год был объявлен в Казахстане годом молодежи. И вот она, та молодежь, которая хочет видеть, что она может изменить в этой стране. Итог после марафона 21 апреля таков: шестеро осужденных, двое из них в тюрьме, одна объявила голодовку, арестованы почти 80 демонстрантов. (...) Это и есть тот поворот, благодаря которому прогрессивная молодежь встречается теперь не только в популярных кафе, но и в мрачных коридорах зданий суда?", - задается вопросом Бокслер.

"Вряд ли возможно отследить все возмущенные голоса Казахстана. Но в профилях Instagram и на каналах Telegram местами бросаются в глаза два новых слова: Qazaq Koktemi, "казахская весна", - отмечает журналистка.

"Кажется, что в этой степной центральноазиатской стране, стремящейся к чистому имиджу, охотно считающей саму себя демократической и создающей на международной арене образ "нейтрального" государства, (...) дует новый политический бриз, - пишет Die Tageszeitung в заключение. - Не зря недавно здесь также стали популярными слова новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, обращенные к постсоветским странам: "Посмотрите на нас! Все возможно!"