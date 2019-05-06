Акции РФ упали рекордно за три недели вслед за обвалом в Китае 6.05.2019, 20:17

1,897

Новые пошлины от Трампа вызвали распродажу на рынках развивающихся стран.

Акции РФ начали короткую неделю максимальным падением более чем за три недели из-за негативной динамики на внешних рынках после угроз президента США Дональда Трампа Китаю, передает finanz.ru.

"В целом идут распродажи по всем фронтам, и российский рынок на этом фоне еще даже относительно неплохо держится, - сказал по телефону трейдер ИК "Атон" Эльбек Далимов. - Все внимание в ближайшее время будет приковано к американскому рынку и американо-китайским переговорам, в успех которых рынок, судя по всему, особо не верит".

Акции развивающихся стран показывают максимальное снижение с декабря после того, как Трамп поставил под угрозу срыва торговую сделку с Китаем, заявив о планах повышения пошлин.

Нефть Brent на фоне этих новостей падала до самой низкой отметки более чем за месяц. Акции ПАО "Аэрофлот" снижались до минимума с конца октября после катастрофы в воскресенье, в которой погиб 41 человек.