10 фильмов и сериалов, где «засветилась» Беларусь 2 6.05.2019, 20:33

Как представляют себе Беларусь кинематографисты по ту сторону океана?

Иногда бывает полезно взглянуть на себя чужими глазами. А в масштабе страны – любопытно вдвойне, пишет planetabelarus.by.

КРАКОЗИЯ, Г. ГОМЕЛЬ

Начнем, пожалуй, со знакомого многим фильма «Терминал» (2004 год). Главный герой, Виктор Наворски, по сюжету является гражданином вымышленной восточноевропейской страны Кракозии. Пока герой летел в самолете, на его родине произошел государственный переворот, и теперь его документы недействительны, из-за чего Виктор вынужден поселиться в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Где же здесь Беларусь? В одном из кадров можно рассмотреть документы в руках героя: паспорт, анкету и водительское удостоверение. А точнее, «вадзіцельскае пасведчанне», где «месцам жыхарства» значится город Гомель. Правда, кириллицей ФИО персонажа выглядит как Гуліна Гульнара Надыраўна, но это все равно куда лучше, чем, например, паспорт другого голливудского персонажа – Джейсона Борна, где его зовут Ащьф Лштшфум («Foma Kiniaev» в кириллической раскладке).

А на обложке паспорта можно рассмотреть герб страны, который очень похож на герб Беларуси.

Кстати, через несколько лет после выхода фильма выяснилось, что водительские права – вполне реальный документ: женщина по имени Гульнара Гулина действительно жила в военном городке под Гомелем и в 1999 году эмигрировала в США.

СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА… В МИНСКЕ

Культовый сериал «Друзья» тоже не обошелся без Беларуси. Ученый и по совместительству молодой человек самой экстравагантной героини – Фиби Буфе – в одной из серий объявляет, что получил трехлетний грант на работу в Минске. При этом он уточняет, что «Минск – это в России!». Появляясь еще пару раз в более поздних сезонах, он рассказывает о том, что повсюду в Минске стоят статуи Ленина, здесь принято на прощание целоваться два раза в щеку и один – в губы, весной можно сходить на Сорочинскую ярмарку, а самолеты из Нью-Йорка в Минск летают раз в полгода. Но самая точная характеристика города звучит в виде шутки: «Нет, нет! Он восемь лет жил в Минске — слишком много прямых солнечных лучей, и он умрет!».

Вероятно, появление в американском ситкоме Беларуси не так уж и случайно: прабабка, дед и бабушка Лизы Кудроу (той самой Фиби) по линии отца еще до войны иммигрировали в США из деревни Илья (сейчас Вилейский район). В 2008 году актриса со съемочной группой телеканала NBC даже приезжала на историческую родину, чтобы снять документальный фильм об этих местах. В процессе съемок выяснилось, что все ее оставшиеся здесь родственники были уничтожены фашистскими войсками вместе с 2 тысячами местных евреев.

«ЧТО С ДЕЛОМ В РОССИИ?» — «В БЕЛАРУСИ»

Одним из недавних появлений Беларуси на экранах стало упоминание в суперпопулярном сериале BBC «Шерлок». В одном из эпизодов Шерлок Холмс находится в какой-то тюрьме и, сидя на фоне национального флага во всю стену, разговаривает с заключенным о его преступлении. Тот на ломаном английском с ужасающим акцентом разъясняет обстоятельства дела, но Шерлок, устав постоянно исправлять ошибки, встает и уходит. Преступник в отчаянии кричит ему в спину, что его повесят, но сыщик не обращает на это внимания.

Возможно, именно потому, что в нашей стране разрешена смертная казнь, авторы решили «отправить» главного героя в Минск, только не учли, что высшая мера наказания в Беларуси – расстрел, а не повешение.

К слову, это один из немногих случаев, когда Минск не называют Россией. Чуть позже по сюжету доктор Ватсон спрашивает: «Что с делом в России?», на что Шерлок поправляет его: «В Беларуси. Простое бытовое убийство, не стоит моего внимания». Но и тут не все так гладко, как хотелось бы: эпизод происходит под аккомпанемент балалайки, а не, например, цимбал.

БЕЛАРУСКАМОЎНАЯ МАФІЯ

Детективный триллер «Турист», вышедший на экраны в 2010 году, тоже не обошелся без «белорусского следа». Американский турист Фрэнк отправляется в Италию, чтобы залечить душевные раны. В Венеции он знакомится с Элизой, загадочной девушкой, и после этого его жизнь превращается в череду интриг и опасностей. В одной из заварушек ему приходится вступить в драку с наемниками главного злодея, которые говорят на белорусском. А однажды и сам мафиози переходит на «мову». Стоит отметить, что белорусский здесь довольно сносный, что не часто встречается.

ВАМПИРСКИЙ БАР В МИНСКЕ

Вспомнили Минск и в одной из самых известных франшиз 21 века – Гарри Поттере. Добродушный великан Хагрид, вернувшись из опасного путешествия по поручению Альбуса Дамблдора, рассказывает своим юным друзьям, где он побывал. В числе прочего появляется и магическая минская таверна, где он «малость повздорил с вампиром». В комплекте с ней идет и «пара сумасшедших троллей на польской границе», так что Восточная Европа в мире Гарри Поттера выглядит не очень дружелюбно.

ТЕЛЕПОРТИРУЙТЕСЬ АККУРАТНО

Мелькнула Беларусь и в бесконечном сериале «Сверхъестественное». История двух братьев, которые вот уже 13, кажется, сезонов сражаются с потусторонними силами и всяческими сверхъестественными явлениями, дважды пересекалась с нашей страной. Впервые – когда главные герои оказываются на волосок от гибели в доме, полном газа, и их верный друг ангел Кастиэль телепортирует всю компанию на темную опушку леса. Из короткого диалога выясняется, что попали ребята в Беларусь. Воющие волки в ночном лесу – возможно, именно в такую обстановку попадет телепортирующийся, если не уточнит свой запрос хотя бы до города, ведь по последним данным в нашей стране лесами покрыто около 40% территории.

Второе упоминание случается на несколько сезонов позже, и оно более весомое. В этой серии история переносит зрителя в Витебск 1944 года. Правда, город увидеть не удастся, потому как действие происходит ночью и оценить можно только несвойственное для белорусской архитектуры здание. Речь в серии идет о наследии Второй мировой (конечно же, в той форме, которая может появиться в фантастическом сериале) – големе, созданном раввинами для борьбы со служителями фашистского оккультного общества. Братья, как всегда, победили зло и всех спасли.

«В ЧАСЕ ЕЗДЫ ОТ ВИТЕБСКА»

Во вселенной Marvel Беларусь появляется в довольно развернутом, но не слишком достоверном виде. Начнем с сериала «Агенты Щ.И.Т.» В первом сезоне героям приходится отправиться в якобы белорусский город Злода. Во время поездки происходит диалог, где появляется немного правдивых фактов:

– Удивительно, с детства мечтала побывать в Злоде.

– Злода в Беларуси? Мечта сбылась? (по выражению лица – явное недоумение)

– Здесь родился нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов. То есть он, конечно, из Витебска, но до него отсюда меньше часа езды и мне грустно, что ты это не знал.

– Нет, конечно я знаю кто это. Отец полупроводниковых транзисторов. Спасибо ему!

Внешне «белорусский» город оказывается абсолютно не белорусским. Черепичные крыши, готический храм, средневековая архитектура, мощеные мостовые – такого в небольших городках «в часе езды от Витебска» у нас не найдешь. Зато все вывески написаны на белорусском языке, а вдобавок повсюду развешаны красно-зеленые флаги. Иронично, что при этом жители города говорят по-русски.

В одной из сцен можно увидеть чек, который помимо языка оперирует еще и ценами. И хотя они, в общем-то, заоблачные (но если учесть, что чек этот из какого-то минского отеля, то все реально), выглядят при этом довольно правдоподобно. Хотя бы потому, что суммы указаны в рублях до деноминации (сезон вышел в 2013 году) и не вызывают желания закричать «Не верю!».

ОТ ОШМЯН ДО МАРЬИНОЙ ГОРКИ ОДИН ШАГ?

Второй сериал по этой вселенной выходил на другом канале, но это не спасло его от странностей и нестыковок. «Агент Картер» рассказывает о жизни девушки-спецагента в 1950-е, и уже в пятой серии первого сезона мы встречаемся с упоминаниями Беларуси. Надо признать, что вообще-то речь идет в основном не столько о стране, сколько о советской школе по воспитанию женщин-супершпионов «Академия Красной комнаты». Порядки и нравы в ней просто жуткие, и в начале серии авторы стараются показать это как можно ярче. Но это не то, на чем мы хотим сосредоточиться. Нас интересует, что дальше по сюжету преступная группировка собирается купить партию оружия, а местом сделки назначена Марьина Горка. Конечно же, герои немедленно собираются в Беларусь противостоять злу. И вот тут и происходит первый ошеломляющий диалог:

– Агент Томпсон, знаете, что значит запах сельди в воздухе в Белоруссии летом?

– Кто-то жарит рыбу?

– Значит, что ветер дует с Балтики. В июле он предвещает вьюгу. И если вы чувствуете запах, то у вас полчаса на поиск укрытия и разведение огня, чтобы не умереть к утру от переохлаждения. Я знаю это, потому что была там.

Поразительно, как далеки мы от американских производителей сериалов – буквально в другом полушарии, судя по этим репликам. Логистика в этой операции тоже подкачала. Агенты изначально собирались в Польшу, чтобы перейти границу с СССР, но потом изменили свои планы и решили отправиться в Литву и перейти границу рядом с Ошмянами. Ошмяны действительно недалеко от литовской границы, вот только в то время попасть в Литву и при этом не попасть в СССР было немного невозможно. Да и то, что от Ошмян до Марьиной Горки почти 200 километров, в сюжете никак не проявляется, а ведь герои двигаются на очевидно иностранных грузовиках, и притом с американской символикой. Практически сразу после попадания на территорию СССР герои отправляются в ту самую школу шпионок, которую мы видели в начале. Вот уж и правда идеальное место для секретной школы – в Марьиной Горке, недалеко от Ошмян.

ФЕРМЕРЫ БЕЛОРУССКИХ АЛЬП

Один из самых скандальных мультсериалов «Южный парк» тоже не обошел вниманием нашу страну. Целая серия 16 сезона посвящена конфликту между белорусскими (название страны много раз звучит в серии, так что сомнений быть не может) фермерами и властями, которые с помощью двух бульдозеров пытаются отобрать у фермеров их землю, засеянную капустой. При этом на фоне видны горы с заснеженными вершинами, средневековый замок и городок. Противостояние не дает нужного результата, и в финале появляется Иисус, чтобы спасти ситуацию (он, впрочем, даже выговорить название страны не может). Оканчивается серия печально – после слов Иисуса о том, что ситуация разрешима, за кадром слышны автоматные очереди, а бульдозеры идут вперед.

ЦЕЛЫЙ ФИЛЬМ О БЕЛАРУСИ? ПАРТИЗАНЫ!

И напоследок самый «белорусский», но от этого не менее спорный голливудский фильм «Вызов». Сюжет построен на реальных событиях из белорусской истории – в центре внимания оказывается партизанский отряд и лагерь для бежавших из гетто евреев, которые организовали под Новогрудком четверо братьев Бельских. Их усилиями были спасены более 1200 евреев. Фильм снимали в Литве, хотя действие должно происходить в Налибокской пуще. Одну из главных ролей сыграл Дэниел Крейг, известный по роли Джеймса Бонда, из-за чего, отчасти, фильм получил свою дозу критики — мол, слишком уж однотипные персонажи у актера получаются.

Некоторые отмечали излишнюю склонность авторов к делению на «плохих» и «хороших», а также упрекали в недостаточном понимании материала. Ну и за такие уже почти традиционные вещи, как несоответствие костюмов и бытовых мелочей тому времени, фильм тоже получил нелестные отзывы. Согласитесь, сложно представить белорусского парня, партизанящего в лесах во время Второй мировой, одетого в кожанку на молнии и носящего шейный платок.