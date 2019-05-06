«За свою шкуру трясутся и боятся рот открыть» 1 6.05.2019, 20:46

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Белорусского водителя уволили за отказ возить санкционку в Россию.

В прошлом году, по официальной статистике, наниматели на крупных и средних предприятиях страны уволили около 700 тысяч человек. Сколько из них были уволены незаконно – не известно. Если вы понимаете, что работодатель несправедлив в отношении вас, можно обратиться за помощью в независимый профсоюз и пойти в суд. И желательно – не откладывать этого. Ведь согласно белорусским законам обжаловать увольнение возможно только в течение месяца, пишет «Белсат».

Владимир Кабарихо работал водителем-экспедитором в частной минской компании. Рейсы были преимущественно в Россию. Перевозил молоко и молочные продукты. Все было хорошо, пока ввоз продуктов с некоторых заводов Беларуси не запретили. В 2017 году в компании нашли новую схему работы – серую.

«Начали выписывать документы на Казахстан. Чтобы проскочить границу, выезжали левыми окольными путями и разгружались под Москвой, в Москве почти», – рассказывает Владимир Кабарихо, считающий себя незаконно уволенным.

Якобы в Казахстан молочную продукцию стали отправлять через день. Владимир не хотел незаконно возить санкционные продукты. Поэтому с руководством произошел крупный конфликт. Работодатели уверяли водителя, что скоро откажутся от серых схем. Но обещания не сдержали. Однажды в России груз арестовали и Владимир простоял на границе целую неделю. Однако руководству удалось все решить. А Владимиру предложили уволиться.

«Четыре года ты по нраву, ты лучший водитель, так как любые рейсы, тяжелые-нетяжелые, ты все тянешь, все, что нужно, делаешь. А раз ты пошел против, то ты не нужен тогда», – говорит Владимир Кабарихо.

В компании Владимир работал по бессрочному трудовому договора. Уходить с работы по собственному желанию он отказался. Тогда его отправили в отпуск на 77 дней – сразу за все годы работы. После отдыха Владимир пришел в офис, сообщил, что готов работать, и ждал сообщения о рейсе. В течение 4 лет об этом сообщали по телефону. Но на этот раз 2 недели никто не звонил – а потом мужчину пригласили в офис и уволили.

«Я им прямым текстом сказал: «Я вам что, уборщица или кто, что я в офисе должен сидеть?» – спрашивает водитель.

Владимира уволили по статье 42 Трудового кодекса. Проще говоря – за прогулы. Мириться с такой записью в трудовой книжке он не захотел. И обратился в суд. Выступить в качестве свидетеля и рассказать, что на самом деле происходило в компании и по какому расписанию работали водители, согласился только один коллега Владимира. Позже его также попросили уволиться. Остальные работники секреты фирмы раскрывать отказались.

«Потому что шестерки! Ведь за свою шкуру трясутся и боятся рот открыть», – говорит Владимир.

В суде он, помимо того, чтобы его увольнение признали незаконным, претендовал и на денежную компенсацию. Он хотел, чтобы компания вернула ему 1000 рублей, потраченную на адвокатов, а также выплатила компенсацию размером десятикратного среднемесячного заработка – около 7 тысяч рублей.

«Вроде бы и потерпел поражение, но, с другой стороны, они меня не сломали, поэтому должны бороться, должны доказывать, как по-другому жить, когда ты видишь, что несправедливость? Просто опустить руки?»- задается вопросом водитель.

Согласно белорусским законам, невыполнение работником трудовых обязанностей по не зависящим от него причинам не может рассматриваться как дисциплинарное преступление. На сторону Владимира Кабарихо стал прокурор. Однако суд поддержал работодателя, а не водителя. У Владимира была диктофонная запись, которая подтверждает, что после отпуска он был в компании и контактировал с руководством. Однако рассматривать запись в качестве доказательств суд не стал.

«Говорю тебе честно: тебя не хотят здесь видеть, ни мы, ни коллектив!» – цитата из разговора Владимира Кабарихо с заместителем руководителя ООО «Вива-Логистик-Плюс».

До ноября у Владимира еще есть время обжаловать решение суда. Также бывший водитель обратился в прокуратуру с заявлением о нелегальных перевозках санкционных молочных продуктов. Однако этим делом никто не заинтересовался.

Белорусы редко отстаивают свои права и судятся с нанимателем. А зря. Если суд признает, что ваше увольнение было незаконным, то вас восстановят на работе и выплатят среднюю зарплату за период вынужденного прогула. Если же восстановление вас на работе суд сочтет невозможным или нецелесообразным – работодатель должен выплатить денежную компенсацию размером десять среднемесячных зарплат.