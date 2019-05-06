Ученые рассказали, где живут самые высокие люди в мире 6.05.2019, 21:02

На титул родины гулливеров могут претендовать три страны.

Где обитают самые высокие люди в мире? И почему они смотрят на остальных свысока, в прямом смысле этого слова? Команда ученых под руководством Павла Грасгрубера из университета Масарика в Брно (Чехия) попыталась ответить на эти вопросы, пишет kp.ru.

Считается, что на титул родины гулливеров могут претендовать три страны: Голландия, Хорватия и, как ни странно, Южный Судан. Последнее особо удивительно, потому что необходимым атрибутом богатырской стати являются хорошее питание и качественная медицина. А ни того ни другого отродясь не бывало в африканской стране, которая по уровню ВВП на душу населения занимает 155-е место в мире. Тем не менее, там обитают нилоты - группа народов, где еще после Второй мировой войны рост мужчин колебался в диапазоне 178,7-184,9 см. Африканцы могли претендовать на абсолютное чемпионство, однако гражданская война (за два последних десятилетия погибло 2 миллиона жителей) и голод - вечный спутник вражды, их немного «укоротили».

До недавнего времени антропологи полагали, что самые рослые парни это голландцы, которые к 18 годам в среднем достигают роста 182,4 сантиметра (см СРАВНИМ?). Однако профессор Грасгрубер и его коллеги установили, что этот рекорд побили жители региона Далмация (Хорватия). Ученые проводили антропометрические измерения в 66 учебных заведениях 23 городов, находящихся на Адриатическом побережье Хорватии, и выяснили, что средний рост мужчин в возрастной категории 18 лет составляет здесь 183,7 см.

При этом хорватские гренадеры из Далмации довольно сильно выделяются на фоне соседних народов. Чем объяснить этот феномен? Неужели тем, что в детстве хорватские бабушки лучше всех умели уговаривать детей кушать манную кашу «за маму и за папу»? Ну, про кашу это отдельный разговор, но научно доказано, что так называемый «белковый индекс» (употребление белков из молочных продуктов и свинины) является мощным фактором увеличения роста мужчин в Европе. При этом ученые отмечают, что хотя потребление белка в Хорватии резко возросло после 1992 года (в этом году закончилась активная фаза войны между хорватами и сербами) показатель «белкового индекса» в стране так и не достиг среднего европейского уровня. Так среднее значение «индекса белка» по Хорватии за период 1993-2013 годов составляет 1,07, а среднеевропейский индекс держится на уровне 1,21.

Кроме того, выяснилось, что разницы в росте между горожанами и сельскими жителями практически нет, а значит экологический фактор особой роли не играет.

- Необходимо было найти какой-то фундаментальный фактор окружающей среды, который мог бы объяснить это явление: почему в Хорватии на небольшой территории живет группа (около 1,54 миллиона человек) очень высокорослых людей, - говорит ведущий автор исследования профессор Грасгрубер. - Мы склоняемся к генетическому объяснению. Рост мужчин в 44 странах Европе и среди белого населения США показывает четкую связь с частотой распространения Y-хромосомной гаплогруппы I-M170, которая передается по отцовской линии.

Происхождение этой генетической группы связывают с «граветтской культурой», которая была распространена в Европе примерно 21000-33000 лет назад. Ее еще называют «культурой охотников на мамонта». Тогда в результате последнего ледникового максимума популяция людей в Старом Свете резко сократилась и «граветты» были одними из немногих выживших. Авторы исследования считают, что охотничья специализация обеспечивала представителям граветтской культуры избыток высококачественного белка, а низкая плотность населения исключала эпидемии. Это создавало условия для естественного отбора высокорослых мужчин. Археологические раскопки показали, что «граветты» в среднем были ростом 183 см и значительно выделялись на фоне мелкорослых современников. Затем потомки представителей «граветтской» культуры расселились по всей Европе. Представителями гаплогруппы I M170 являются, например, Лев Толстой (его рост 181 см) и генерал Барклай-де-Толли, шотландец по происхождению (рост неизвестен, современники называли Михаила Богдановича высоким). Сегодня представители этой группы чаще всего встречается среди германоязычных народов Центральной и Северной Европы и среди славян на Западных Балканах. Исследователи полагают, что хорваты из Далмации смогут вымахать и за 185 (имеется ввиду средний показатель), если экономическая депрессия закончится и они смогут питаться по стандартам Западной Европы.