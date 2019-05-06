«Шахтер» возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси
- 6.05.2019, 21:22
Вслед за солигорчанами идет брестское «Динамо».
Футболисты солигорского «Шахтера» в заключительном матче 6-го тура победили «Ислочь» со счетом 1:0 и возглавили турнирную таблицу чемпионата Беларуси.
Действующий чемпион страны БАТЭ не смог добиться успеха в гостях у «Городеи», уступив со счетом 0:1. Это второе поражение борисовчан в нынешнем первенстве.
Также во второй раз проиграли минские динамовцы, уступившие на выезде «Слуцку» 1:2.
Результаты остальных встреч 6-го тура: «Гомель» - «Витебск» - 1:2, «Минск» - «Динамо» (Брест) - 1:2, «Энергетик-БГУ» (Минск) - «Славия» (Мозырь) - 1:2, «Торпедо» (Минск) - «Дняпро» (Могилев) - 0:1, «Неман» (Гродно) - «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) - 0:0.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|МЗ
|МП
|Р
|О
|1
|Шахтер (Солигорск)
|6
|5
|0
|1
|10
|4
|6
|15
|2
|Динамо-Брест (Брест)
|6
|4
|2
|0
|9
|4
|5
|14
|3
|БАТЭ (Борисов)
|6
|4
|0
|2
|9
|3
|6
|12
|4
|Ислочь (Минский район)
|6
|4
|0
|2
|9
|4
|5
|12
|5
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|6
|3
|2
|1
|9
|4
|5
|11
|6
|Неман (Гродно)
|6
|3
|1
|2
|5
|6
|-1
|10
|7
|Динамо Минск (Минск)
|6
|3
|1
|2
|4
|3
|1
|10
|8
|ФК Витебск
|6
|1
|4
|1
|6
|6
|0
|7
|9
|Славия (Мозырь)
|6
|2
|1
|3
|6
|7
|-1
|7
|10
|ФК Гомель
|6
|2
|0
|4
|13
|9
|4
|6
|11
|Дняпро (Могилев)
|6
|1
|2
|3
|3
|7
|-4
|5
|12
|ФК Городея
|6
|1
|2
|3
|2
|7
|-5
|5
|13
|Энергетик-БГУ (Минск)
|6
|1
|2
|3
|6
|13
|-7
|5
|14
|ФК Слуцк
|6
|1
|2
|3
|5
|13
|-8
|5
|15
|ФК Минск
|6
|0
|4
|2
|2
|4
|-2
|4
|16
|Торпедо (Минск)
|6
|1
|1
|4
|2
|6
|-4
|4
МЗ - мячей забито, МП - мячей пропущено, Р - разница мячей, О - очки.