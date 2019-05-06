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«Шахтер» возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси

  • 6.05.2019, 21:22

Вслед за солигорчанами идет брестское «Динамо».

Футболисты солигорского «Шахтера» в заключительном матче 6-го тура победили «Ислочь» со счетом 1:0 и возглавили турнирную таблицу чемпионата Беларуси.

Действующий чемпион страны БАТЭ не смог добиться успеха в гостях у «Городеи», уступив со счетом 0:1. Это второе поражение борисовчан в нынешнем первенстве.

Также во второй раз проиграли минские динамовцы, уступившие на выезде «Слуцку» 1:2.

Результаты остальных встреч 6-го тура: «Гомель» - «Витебск» - 1:2, «Минск» - «Динамо» (Брест) - 1:2, «Энергетик-БГУ» (Минск) - «Славия» (Мозырь) - 1:2, «Торпедо» (Минск) - «Дняпро» (Могилев) - 0:1, «Неман» (Гродно) - «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) - 0:0.

 КомандаИВНПМЗМПРО
1Шахтер (Солигорск)6501104615
2Динамо-Брест (Брест)642094514
3БАТЭ (Борисов)640293612
4Ислочь (Минский район)640294512
5Торпедо-БелАЗ (Жодино)632194511
6Неман (Гродно)631256-110
7Динамо Минск (Минск)631243110
8ФК Витебск61416607
9Славия (Мозырь)621367-17
10ФК Гомель620413946
11Дняпро (Могилев)612337-45
12ФК Городея612327-55
13Энергетик-БГУ (Минск)6123613-75
14ФК Слуцк6123513-85
15ФК Минск604224-24
16Торпедо (Минск)611426-44

Примечание: И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, М - мячи (забито - пропущено),

МЗ - мячей забито, МП - мячей пропущено, Р - разница мячей, О - очки.



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