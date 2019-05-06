«Шахтер» возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси 6.05.2019, 21:22

Вслед за солигорчанами идет брестское «Динамо».

Футболисты солигорского «Шахтера» в заключительном матче 6-го тура победили «Ислочь» со счетом 1:0 и возглавили турнирную таблицу чемпионата Беларуси.

Действующий чемпион страны БАТЭ не смог добиться успеха в гостях у «Городеи», уступив со счетом 0:1. Это второе поражение борисовчан в нынешнем первенстве.

Также во второй раз проиграли минские динамовцы, уступившие на выезде «Слуцку» 1:2.

Результаты остальных встреч 6-го тура: «Гомель» - «Витебск» - 1:2, «Минск» - «Динамо» (Брест) - 1:2, «Энергетик-БГУ» (Минск) - «Славия» (Мозырь) - 1:2, «Торпедо» (Минск) - «Дняпро» (Могилев) - 0:1, «Неман» (Гродно) - «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) - 0:0.