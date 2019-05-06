Помпео: Мадуро лишится власти в любом случае 6.05.2019, 21:44

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Госсекретарь США подчеркнул, что многие военные уже отвернулись от диктатора Венесуэлы.

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что диктатор Венесуэлы Николас Мадуро уже не может управлять республикой, несмотря на то, что по-прежнему находится у власти. Такую точку зрения глава внешнеполитического ведомства озвучил в беседе с журналистами на борту самолета по пути в Финляндию. Его высказывания размещены в понедельник на сайте Госдепартамента, передает tass.ru.

"Он [Мадуро] все еще правит, но уже не может управлять страной, для венесуэльского народа ситуация продолжает ухудшаться. В то время как Мадуро удалось сохранить контроль над армией, многие военные отвернулись от него, в том числе высокопоставленный сотрудник разведки", - сказал Помпео.

По его мнению, Мадуро на прошлой неделе "был готов уйти [со своего поста], но в конце концов решил не делать этого". "Он понимает, что время его пребывания у власти ограничено <...> Я не знаю, случится ли это на следующей неделе или через месяц, но жители Венесуэлы видят, что условия жизни становятся все хуже, а это означает, что он не может остаться у власти", - добавил госсекретарь.