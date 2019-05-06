Завтра в Минске перекроют проспект Независимости 4 6.05.2019, 22:00

1,832

Будут изменены схемы движения автобусных маршрутов городского транспорта.

В связи с проведением генеральных репетиций праздничных мероприятий на площади Победы 7 мая с 10:00 до 11:00 в случае закрытия для движения участка проспекта Независимости по указанию сотрудников УГАИ ГУВД Мингорисполкома будут изменены схемы движения автобусных маршрутов городского транспорта, передает the-village.me.

Автобусы № 18, 26 пойдут по проспекту Машерова, улицам Козлова, Змитрока Бядули, Первомайской в обоих направлениях с выполнением всех остановок на изменяемом участке;

Автобусы № 100, 115Э и маршрутки 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1152-ТК, 1280-ТК, 1547-СК пойдут по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновская, Первомайская, Змитрока Бядули, Козлова, проспекту Независимости в прямом и обратном направлениях;

Маршрутка № 1318-ТК пойдет в прямом направлении по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновская, Первомайская, Змитрока Бядули, Козлова, проспекту Независимости, улицам Якуба Коласа, Хоружей, Куйбышева, проспекту Машерова; а в обратном направлении — по проспекту Независимости, улицам Козлова, Змитрока Бядули, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, проспекту Независимости направлении;

Автобус № 300Э и маршрутка № 1400-ТК пойдут в прямом направлении по улицам Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, Змитрока Бядули, Козлова, проспекту Независимости; а в обратном направлении — по проспекту Независимости, улицам Козлова, Змитрока Бядули, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, проспекту Независимости, улице Бобруйская;

Маршрутка № 1119-ТК пойдет в прямом направлении по проспекту Независимости, улицам Якуба Коласа, Хоружей, Богдановича, Немига, проспекту Победителей; а в обратном направлении — по проспекту Победителей, улицам Немига, Богдановича, проспекту Машерова, улице Красная, проспекту Независимости.