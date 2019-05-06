Что построил Путин за 20 лет? 1 Саша Сотник

6.05.2019, 22:40

3,204

Саша Сотник

Он построил лагерь.

Количество бойцов Росгвардии превысило 430 тыс. Эта армия будет воевать с вами, россияне. Они будут кормить вашей кровью своих детей, заселяться в ваши квартиры. Пока вы спали и тряслись от страха, сидя на диване, против вас собрали оккупационную армию. И она уже ломает кости – вам и вашим детям. Доморощенная орда злобных орков.

У вас горят Superjet и взрываются химзаводы, у вас выгорают целые деревни, а под вашими окнами возводятся мусоросжигающие душегубки, а вот бронированные "каратели" не горят и не взрываются. И автозаки исправно шныряют от одной акции протеста к другой.

Так что же построил Путин за эти 20 лет? Он построил лагерь. Потому что сын вертухая и фанат спецухи способен построить только "зону" – и больше ничего.

Проснетесь ли вы и что будете делать, когда продерете глаза? Схватитесь за топоры или забьетесь в самый темный чулан, чтобы вас не нашли даже с собаками? И какая встряска разбудит вас, от страха уснувших? Голод-холод-разруха? Но три этих старухи уже стучат вам по башке своими клюшками, а вы все не просыпаетесь. А может, вы уже мертвы и всего лишь имитируете признаки жизни, научившись этой имитации у того, что именуется "государством"?

430 тыс. карателей выставлено против вас – чтобы загнать под шконку. Это – серьезная сила. И вам все равно придется выползать из своего внутреннего убежища. Или по-настоящему умереть.

Саша Сотник, Facebook