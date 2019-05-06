Водители грузовиков уезжают из Беларуси на работу в Литву и Польшу 2 6.05.2019, 22:11

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В Беларуси наблюдается дефицит водителей грузовиков.

На семинаре для экспедиторов учебного центра «ЛогКонсалт» заведующий сектором транспортной логистики «Транстехника» Минтранса РБ Валерий Козлов затронул одну из самых болезненных проблем транспортных компаний в нашей стране и за пределами – дефицит водителей-дальнобойщиков и менеджеров, передает «Белсат».

По словам Козлова проблема чрезвычайно актуальна, Европа недосчитывается 127,5 тысячи водителей и 117 тысяч менеджеров, пишет Cargo.LT Беларусь.

«Избытка выпускников вузов, особенно кафедры логистики МИТС, сегодня не существует. Польские транспортные компании за 700 евро нанимают и готовы хоть сейчас дать стол-стул с подъемными. О нашей стране этого не скажешь. Все, что можем, – посадить на оклад 600-700 рублей», – отметил Валерий Козлов.

По данным белорусской статистики, озвученной Козловым, «в нашей стране требуется 2,7 тысячи водителей-дальнобойщиков и около тысячи молодых специалистов в транспортные и транспортно-экспедиционные компании». Но многие специалисты из Беларуси, если не большинство, посматривают в сторону Литвы и Польши.

«Берегите водителей! Признаков, что ситуация улучшится или изменится, нет», – резюмировал специалист.

Утверждения отдельных руководителей белорусских компаний, будто водители Европы и Беларуси находятся примерно в равных условиях, опровергаются и докладчиком из Минтранса, и отдельными дальнобойщиками.

Как пояснил Cargo.LT сотрудник литовской компании Transtira, его зарплата состоит из нескольких частей. Это минимальная зарплата, закрепленная на государственном уровне в размере 556 евро, доплаты – 166 евро, а также командировочные, сравнимые со ставкой водителей страны, по которой движется грузовик. В среднем получается 60-68 евро за день. В результате за месяц получается около 1800-2000 евро.

В Беларуси собеседнику Cargo.LT предложили работу водителем по 0,14 рублей за километр – эти величины оговаривается между менеджером и водителем индивидуально. А в результате средняя зарплата составит около 1000 евро.

«Это преступно мало, если учесть высчеты 150-200 евро за переиспользование топлива. Менеджеры устанавливают какой-то предел расходов на топливо, ничем не обоснованный, и наказывают за его превышение. Чистой воды воровство», – отметил водитель.