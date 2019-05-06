Сборную Беларуси в минском аэропорту встречали всего два болельщика 4 6.05.2019, 22:43

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Белорусские хоккеисты вернулись домой после ЧМ-2019 в дивизионе 1А.

Ранним утром 6 мая рейсом из Нур-Султана тренерский штаб сборной Беларуси, а также часть игроков вернулись домой после чемпионата мира-2019 в дивизионе 1А. Национальная команда не без труда вышла в элиту мирового хоккея.

Сборников в Национальном аэропорту "Минск", помимо журналистов, встречали лишь два болельщика. Парни сделали фото с хоккеистами, передает pressball.by.

На ЧМ-2019 белорусы в волевом стиле обыграли литовцев (4:3), взяли верх над венграми (3:1) и словенцами (4:1) и уступили казахам (2:3 ОТ) и южнокорейцам (1:4).