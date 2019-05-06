Белорусы едут «на закупы»
- 6.05.2019, 23:04
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Начинается ажиотаж на белорусско-польской границе.
На брестских пунктах пропуска из Беларуси в Польшу ажиотаж.
Об этом сообщают туристы, которые пытаются приобрести билеты на поезда или автобусы, которые едут в соседнюю страну, передает «Радыё Рацыя».
- Ехал из Гомеля. Когда приехал, то здесь билетов совсем не было. Билеты были зарезервированы уже за неделю до отправления. Чудом удалось купить билет на 4.45 до Тересполя. Я думаю, это связано с большими выходными в Беларуси, и белорусы попросту едут в Польшу за покупками.
Пограничный комитет Беларуси ранее сообщал, что накануне больших майских праздников поток лиц, пересекающих белорусскую границу в направлении Евросоюза, увеличивается в несколько раз. Это связано и с длинными выходными в России.