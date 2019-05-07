Семь пунктов о Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево Леонид Гозман

7.05.2019, 8:10

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Леонид Гозман

Фото: facebook.com/civilforum

Болтать и делать самолеты – разные виды деятельности.

1. Отмените парад 9 мая. Он и был бессмысленным, а сейчас стал кощунственным.

2. Запретите полеты этого самолета. Понятно, что вам наплевать на людей – вы с колен встаете. Но не настолько же! У вас хватает совести заявлять, что нет, мол, оснований. А гибель людей не основание? А страх не основание?

3. Перестаньте обвинять людей. Прежде всего, пассажиров – а если бы они не задерживались с сумками, катастрофы не было бы? Они жертвы, а не виновники. Теперь стали обвинять пилотов и диспетчеров – кого угодно, только не фирму, не тех, кто заставлял покупать их самолеты. А ведь это вы заставляли!

4. Уберите всяких рогозиных и их сынков. Болтать и делать самолеты – разные виды деятельности.

5. Заткните идиотов в телевизоре, которые и здесь нашли возможность обвинить Украину. Это украинцы, якобы, используют трагедию, чтобы посеять в нашем обществе недоверие к власти. Никто больше вас не сделал, чтобы власти не доверяли, презирали ее и не верили ни одному ее слову.

6. Объявите траур – это не только Мурманска касается. Впрочем, вы никогда траур не объявляете, праздники важнее.

7. И снова первое. Отмените парад 9 мая! Хоть вид сделайте, что люди вам важнее бессмысленных понтов.

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»