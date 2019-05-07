Все образованные белорусы попадают в базу «тунеядцев»? 28 7.05.2019, 8:36

7,880

Архивное фото БрестСИТИ

Люди уже начинают возмущаться.

В Беларуси началось создание единой базы данных обучающихся в учреждениях образования.

База создается для того, чтобы брать из нее данные для базы «трудоспособных граждан, не занятых в экономике» (так называемой «базы тунеядцев»).

В единую базу обучающихся попадают все белорусы старше 18 лет, которые получают или получили образование. Каждому из них будет идентификационный номер, зная который можно установить личные данные человека: ФИО, период получения образования, название учреждения образования.

К чему приведет создание подобной базы данных? На вопросы сайта Charter97.org отвечает бывшая учительница с многолетним стажем и витебский координатор оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Татьяна Северинец:

- Знаете, ситуация, которая складывается в Беларуси, все больше напоминает мне книгу Евгения Замятина «Мы». В этом произведении каждому человеку присвоен номер и каждый живет в отведенной ему ячейке, где кто-то заслужил, чтобы ему открыли окна, а кто-то – не заслужил, чтобы им открыли окна.

База данных учащихся – это еще более жестко, чем просто база «тунеядцев». Это еще более жестко, чем проводившаяся со временем Ленина в СССР политика по обезличиванию человека и превращению его в «винтик системы».

- Получается, теперь все студенты вузов и колледжей попадут в базу данных «тунеядцев»?

- Конечно. А фактически это означает, что базу «тунеядцев» попадут практически все белорусы. Ведь образование выше среднего в Беларуси сейчас стремятся получить почти все.

- Почему власти не интересуются теми, кто не получает образование после 18 лет?

- Они видят, какие процессы происходят в стране. Их дети – высших чиновников – давно учатся за границей и по возможности остаются там жить. Поэтому они не попадут в число тех, кому присвоят идентификационный номер.

А дети обычных граждан, простые выпускники школ, конечно же, должны быть пронумерованы – как коровы в стаде. Для того, чтобы у них не возникло и мысли после получения образования уехать работать или продолжать учебы за границей.

Чтобы не было оттока квалифицированных кадров – процесса, который набирает силу в последнее время. Чтобы проследить, не ухудшается ли качество профессиональной рабочей силы в стране.

Если обычный студент или выпускник задумается, не уехать ли ему за границу – стразу последует какая-то реакция. Как минимум, он сразу же будет переведен в разряд «тунеядцев» и обложен повышенными коммунальными платежами. И судя по тому, как кардинально подходят к созданию этой базы, это могут быть не последние меры воздействия.

Власти хотят, чтобы жизнь белоруса проходила по простой схеме: получил образование, поехал в глухомань по распределению и работает там за копейки.

Удержать людей в стране стало для властей сейчас непосильной задачей. База учащихся и идентификационные номера придуманы как раз для того, чтобы не выпустить квалифицированную рабочую силу из Беларуси. И чтобы с каждой демографической «единицы» получить ту максимальную прибыль для казны, которую власти заложили в своих планах.

На самом деле, это ужасно. Я мечтаю, чтобы осознание этого дошло до каждого, и в нас наконец заговорило человеческое достоинство. Чтобы наши люди возмутились и поднялись на тот протест, который давным-давно висит в воздухе.

- Данные сохраняются в базе и после завершения образования. Получается – человек попадает в «базу тунеядцев» навсегда?

- Это действительно похоже на антиутопию. Белорусов пронумеруют ради базы «тунеядцев», раздадут идентификационные номера… Как в упомянутой мной книге Замятина «Мы», где каждый не имеет фамилии и имени, а только персональный номер.

Лукашенко напоминает бычка из детской сказки, который научился считать до 10 и начал всех пересчитывать. Но в сказке все возмутились и поставили его на место. Так чего же ждем мы?

- Возможны ли злоупотребления со стороны властей из-за того, что по идентификационному номеру можно считать личную информацию человека?

- Конечно. И в каком угодно масштабе.

Во-первых, со стороны налоговой. Затем – милиции и прокуратуры.

Наконец, любое начальство может заставить теперь людей выполнять бессмысленную работу: хоть косить только что показавшеюся из-под снега траву. Ведь в дополнение к контрактной системе добавляются ИД-номера и можно будет проследить весь путь работника со времени получения им образования.

Посчитанный и пронумерованный человек уже нигде не спрячется, и это дает еще большие возможности для злоупотреблений, чем краткосрочные трудовые контракты.

Это не то что незаконно и антиконституционно – это нахальное вмешательство в личную жизнь человека.

- Домохозяйка из Гомеля Мария Тарасенко, которая добилась через суд исключения из базы тунеядцев, призвала «тунеядцев» всех регионов Беларуси объединяться и выходить на мирные акции протеста? Что вы думаете по этому поводу?

- Эта женщина в наше время – Личность с большой буквы. Она не побоялась бросить вызов этой системе и ее «тунеядскому» декрету, понимая, какие могут быть последствия и то, что она ставит под удар и себя лично, но и свою семью.

Но она пошла на такой шаг, потому что у нее есть чувство собственного достоинства. Слава Богу, что такой человек у нас есть. К сожалению, таких людей в Беларуси пока единицы. Поэтому очень нужно, чтобы они объединялись. И еще лучше – чтобы и другие отозвались на слова Марии Тарасенко и пошли за ней.

На самом деле, возмущение «тунеядским» декретом и другими действиями властей в народе растет. Этот протест сейчас зреет почти в каждом человеке. За годы диктатуры это чувство протеста может притупляться – так же, как например, у уставшего человека может притупляться осязание или слух.

Но чувство протеста и желание свободы у белорусов никуда не исчезло. И я лично была бы очень счастлива, если бы люди вспомнили о назревшем у них внутреннем протесте, откликнулись на этот призыв и начали выходить на акции против незаконных декретов властей.

***

Если вам понравилась статья, Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com