Ученые нашли в Боливии «тайные снадобья» древних шаманов 3 7.05.2019, 8:50

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Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Находка стала рекордной по своим масштабам.

Ученые обнаружили в Боливии крайне необычное захоронение, в котором сохранились не только останки древних индейских шаманов, но и их ритуальные снадобья, содержавшие рекордное число самых разных галюциногенных веществ. Их описание и возможное предназначение было представлено в журнале PNAS (перевод – ria.ru).

"Мы и так знали, что психотропные препараты играли важную роль в религиозной жизни народов, живших в центральных и южных регионах Анд, но не могли представить, что они употребляли столь много разных веществ, при этом комбинируя их. Это самая большая находка подобного рода в Южной Америке", — рассказывает Хосе Каприлес (Jose Capriles) из университета Пенсильвании в Филадельфии (США).

Многие древние народы и современные племена, застрявшие в первобытно-общинном строе, широко употребляли различные психоактивные субстанции в своей религиозной или даже обыденной жизни. К примеру, инки "накачивали" детей, предназначенных для принесения в жертву, различными настойками на базе листьев коки и других психостимуляторов, а также поедали их в других целях.

Амазонские племена индейцев часто используют в своей религиозной практике напиток айяуаска, "лиану духов" на языке кечуа. Эта психоактивная смесь состоит из экстракта тропической лианы Banisteriopsis caapi и листьев некоторых других растений. Два основных компонента этой смеси - психоактивное вещество диметилтриптамин (DMT) и блокираторы моноаминоксидазы, помогающие молекулам наркотика проникнуть через кишечник.

Ученые раскрыли новые детали последних дней жизни мумии "ледяной принцессы" и ее компаньонов, найденных на склонах перуанского вулкана Льюльяйльяко.

Ученых, как отмечает Каприлес, давно интересует то, как появились подобные традиции и какую роль они могли играть в обществах индейцев и других примитивных народов Земли. Их употребление не всегда могло быть связано исключительно с "общением с духами" – к примеру, наблюдения за жизнью пигмеев в Африке показывают, что они курят и поедают листья конопли для избавления от кишечных паразитов.

Американские археологи и их коллеги из Новой Зеландии и Боливии столкнулись с этим вопросом, проводя раскопки в пещере Куэва дель Чилено, расположенной в горах на юго-западе Боливии. В далеком прошлом, как предположили ее первооткрыватели еще десять лет назад, она служила местом упокоения для мумий сразу несколких индейских народов, живших в этой местности в разные эры.

Эти люди, как обнаружили археологи, периодически "очищали" ее от прошлых захоронений и уничтожали их следы, сваливая священные артефакты и, возможно, останки усопших в своеобразные мусорные кучи. Эти кучи позже были погребены под толстым слоем помета овец и лам, из-за чего на них никто не обращал внимания.

Дощечка, которую шаманы использовали для растирания трав

Фото: Jose Capriles, Penn State

Проводя раскопки в этих отвалах, Каприлес и его коллеги обнаружили в одном из них достаточно увесистый кожаный мешок, содержавший в себе очень своеобразный набор предметов, который можно было описать как "рабочий инструментарий" древнего шамана.

В этом мешке ученые нашли ритуальную повязку для головы, курительную трубку в форме человека, украшенную человеческими волосами, ножи из костей лам, каменные жернова со следами высушенных листьев, а также небольшой мешочек, сшитый из трех лисьих морд. Внутри него присутствовала растительная смесь непонятного состава.

Проанализировав изотопный состав большого мешка, ученые обнаружили, что он был изготовлен примерно тысячу лет назад, когда в этой части Боливии доминировало королевство Пукина, чьей столицей был легендарный город Тиуанако, мифическая родина первых правителей империи инков.

Религиозные ритуалы и связанные с ними психоделические снадобья, как давно считали историки, служили одним из главных инструментов распространения влияния этой древней империи. Поэтому открытие мешка шамана, как отмечает Каприлес, дало ученым первую возможность изучить состав их "опиума для народа".

Отскоблив небольшую часть мешочка из лисьих голов, ученые проанализировали его химический состав при помощи масс-спектрометров и хроматографов. Результаты анализа удивили археологов – в нем присутствовало сразу шесть различных психоактивных веществ, в том числе компоненты айяуаски, листья коки, галлюциногенный экстракт из кожи жаб вида Bufo alvarius или растения рода Anadenanthera, а также, возможно, псилоцин из "магических грибов".

Все эти источники психоделических веществ, как отмечают исследователи, нельзя найти в одной точке Южной Америки, что говорит о том, что шаманы целенаправленно завозили или собирали их, пользуясь торговыми маршрутами того времени. Вдобавок, наличие всех компонентов айяуаски говорит о том, что этот напиток появился как минимум тысячу лет назад, а не относительно недавно, как считали многие историки.

Мешочек из лисьих морд, где хранились снадобья шаманов

Фото: Jose Capriles, Penn State

"Ни одно из этих растений росло в той части Анд, где мы нашли сумку, что говорит или о существовании сложных торговых сетей, или о том, что шаманы могли путешествовать на большие расстояния, собирая снадобья для общения с духами усопших. И то, и другое говорит о том, что древние индейцы хорошо разбирались в растениях и искали их для медицинских или религиозных целей", — заключает Мелания Миллер (Melanie Miller), химик из университета Калифорнии в Беркли (США).