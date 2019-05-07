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В России загорелся магистральный газопровод

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  • 7.05.2019, 9:14
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Иллюстрационное фото

В настоящее время происходит факельное горение.

В Свердловской области (Россия) произошла разгерметизация магистрального газопровода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что вблизи населенного пункта Пелым произошла разгерметизация магистрального газопровода Ямбург - Поволжье. За разгерметизацией последовало возгорание. В настоящее время происходит факельное горение.

По предварительным данным, газопровод принадлежит ООО "Газпром Трансгаз Чайковский".

Отмечается, что инцидент не влияет на подачу газа потребителям, так как задействованы две резервные линии. Это уже пятая с начала 2019 года авария на магистральных объектах "Газпрома".


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