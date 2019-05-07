БАТЭ о матче с «Городеей»: Рефери вел себя странно 3 7.05.2019, 9:43

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Форвард БАТЭ Антон Сарока получил травму в матче шестого тура с «Городеей» (0:1).

Борисовский клуб на своем официальном сайте обратил внимание на этот эпизод с нарушением, а также ситуацию с падением Драгуна в штрафной и обратился к АБФФ с просьбой не оставлять этот эпизод без внимания и дать оценку судейской работе, сообщает tribuna.com.

«На 43-й минуте понедельничного поединка с «Городеей» защитник хозяев Милан Йоксимович в грубом подкате сломал ладьевидную кость правой стопы форварду Антону Сароке. И теперь БАТЭ, а вместе с тем и национальной сборной Беларуси, которую в июне ждут матчи отборочного турнира чемпионата Европы, по всей видимости, придется продолжительное время обходиться без нападающего.

Увы, этот эпизод, как и много других, остался без внимания главного арбитра встречи Павла Коронца. Самое странное в том, что жодинский рефери педантично свистел фолы футболистов «желто-синих», но через раз пропускал подобные нарушения со стороны соперников, давая команду продолжать играть.

Пожалуй, наиболее резонансный момент случился на 61-й минуте, когда капитан «Городеи» Дмитрий Лебедев, не успевая к мячу, в своей штрафной ударил в ногу Станиславу Драгуну. Пенальти? Как бы не так! Арбитр посчитал, что все было в рамках правил...

Вчера БАТЭ сыграл весьма посредственно. И этого никто не скрывает. Главный тренер Алексей Бага на пресс-конференции сказал, что его подопечные действовали впереди беззубо и излишне прямолинейно. Но это не дает повода издеваться (другого слова и не подберешь) над командой людям, которые по роду своей деятельности должны соблюдать объективность.

Очень надеемся, что соответствующие службы АБФФ дадут надлежащую оценку работе судейской бригады Павла Коронца, чтобы подобных ситуаций впредь не случалось», – говорится в сообщении БАТЭ.