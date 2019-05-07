Простое упражнение, которое исправит осанку и уменьшит талию за пять минут в день 1 7.05.2019, 9:51

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Почему это работает?

Сидячая работа и малоподвижный образ жизни приводят к лишнему весу и плохой осанке. Как помочь своему организму? Попробуйте методику японского врача Тошики Фукуцудзи (Toshiki Fukutsudzi), которая покоряет простотой и результативностью, пишет lifehacker.ru.

Вам понадобится:

Твёрдая поверхность и спортивный коврик.

Полотенце, которое нужно плотно свернуть в валик и закрепить верёвкой, лентой или резинкой. Начальный диаметр для взрослых — 10–12 см, постепенно его можно увеличивать. Длина валика — не менее 40 см.

Пять свободных минут в день.

Как выполнять упражнение

Сядьте на коврик, подложите валик под поясницу и аккуратно лягте. Проверьте: середина валика должна находиться на линии пупка.

Ноги находятся на ширине плеч и сведены так, чтобы большие пальцы касались друг друга.

Прямые руки закинуты за голову, ладони опущены вниз, мизинцы касаются друг друга.

Голову не запрокидывайте, она должна лежать ровно и расслабленно.

Задержитесь в таком положении.

Перевернитесь на бок, уберите валик и полежите на боку 1 минуту.

Встаньте на четвереньки, округлите спину.

Осторожно встаньте.

Во время упражнения могут появиться неприятные ощущения, поэтому для начала лежите на валике 1–2 минуты утром и вечером, постепенно доводя время сеанса до 5–10 минут.

Упражнение для осанки

Когда позвоночник адаптируется к основному упражнению, можно добавить альтернативные варианты:

валик под нижней линией рёбер — для лучшей прорисовки талии;

валик под лопатками — для лучшей выраженности груди.

Почему оно работает

Благодаря собственному весу кости таза, позвоночника, подреберья принимают правильное положение. Внутренние органы становятся на место, мышцы растягиваются, снимаются спазмы и зажатости в области шеи, поясницы. Дыхание налаживается, потому что увеличивается естественная вентиляция лёгких.

Что касается уменьшения объёмов живота и талии, то это проявляется как визуально (позвоночник распрямляется и фигура вытягивается), так и в естественном похудении (налаживаются обменные процессы в организме).

Какие результаты

Улучшения в состоянии спины вы сможете заметить уже через несколько дней выполнения упражнения. А через несколько недель отмечается:

исправление осанки;

уменьшение объёмов талии;

улучшение общего самочувствия;

в отдельных случаях может увеличиться рост за счёт коррекции расстояния между позвоночными дисками.

Есть ли противопоказания

Методика предназначена не только для здоровых людей, но и для тех, у кого есть значимые проблемы со спиной. Однако существуют противопоказания:

беременность;

онкологические заболевания;

серьезные травмы позвоночника в анамнезе;

трещины костей и разрывы связок.

Нужно посоветоваться с ортопедом, если у вас имеются:

грыжи межпозвоночных дисков;

высокие степени сколиоза;

сильные смещения позвонков.

Эта практика — хорошая альтернатива упражнениям на укрепление спины. Оцените значение статики: иногда принять правильное положение и позволить организму сделать всё как нужно — лучшее решение.