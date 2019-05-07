Простое упражнение, которое исправит осанку и уменьшит талию за пять минут в день

Простое упражнение, которое исправит осанку и уменьшит талию за пять минут в день1
- 7.05.2019, 9:51
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Почему это работает?
Сидячая работа и малоподвижный образ жизни приводят к лишнему весу и плохой осанке. Как помочь своему организму? Попробуйте методику японского врача Тошики Фукуцудзи (Toshiki Fukutsudzi), которая покоряет простотой и результативностью, пишет lifehacker.ru.
Вам понадобится:
Твёрдая поверхность и спортивный коврик.
Полотенце, которое нужно плотно свернуть в валик и закрепить верёвкой, лентой или резинкой. Начальный диаметр для взрослых — 10–12 см, постепенно его можно увеличивать. Длина валика — не менее 40 см.
Пять свободных минут в день.
Как выполнять упражнение
Сядьте на коврик, подложите валик под поясницу и аккуратно лягте. Проверьте: середина валика должна находиться на линии пупка.
Ноги находятся на ширине плеч и сведены так, чтобы большие пальцы касались друг друга.
Прямые руки закинуты за голову, ладони опущены вниз, мизинцы касаются друг друга.
Голову не запрокидывайте, она должна лежать ровно и расслабленно.
Задержитесь в таком положении.
Перевернитесь на бок, уберите валик и полежите на боку 1 минуту.
Встаньте на четвереньки, округлите спину.
Осторожно встаньте.
Во время упражнения могут появиться неприятные ощущения, поэтому для начала лежите на валике 1–2 минуты утром и вечером, постепенно доводя время сеанса до 5–10 минут.
Упражнение для осанки
Когда позвоночник адаптируется к основному упражнению, можно добавить альтернативные варианты:
валик под нижней линией рёбер — для лучшей прорисовки талии;
валик под лопатками — для лучшей выраженности груди.
Почему оно работает
Благодаря собственному весу кости таза, позвоночника, подреберья принимают правильное положение. Внутренние органы становятся на место, мышцы растягиваются, снимаются спазмы и зажатости в области шеи, поясницы. Дыхание налаживается, потому что увеличивается естественная вентиляция лёгких.
Что касается уменьшения объёмов живота и талии, то это проявляется как визуально (позвоночник распрямляется и фигура вытягивается), так и в естественном похудении (налаживаются обменные процессы в организме).
Какие результаты
Улучшения в состоянии спины вы сможете заметить уже через несколько дней выполнения упражнения. А через несколько недель отмечается:
исправление осанки;
уменьшение объёмов талии;
улучшение общего самочувствия;
в отдельных случаях может увеличиться рост за счёт коррекции расстояния между позвоночными дисками.
Есть ли противопоказания
Методика предназначена не только для здоровых людей, но и для тех, у кого есть значимые проблемы со спиной. Однако существуют противопоказания:
беременность;
онкологические заболевания;
серьезные травмы позвоночника в анамнезе;
трещины костей и разрывы связок.
Нужно посоветоваться с ортопедом, если у вас имеются:
грыжи межпозвоночных дисков;
высокие степени сколиоза;
сильные смещения позвонков.
Эта практика — хорошая альтернатива упражнениям на укрепление спины. Оцените значение статики: иногда принять правильное положение и позволить организму сделать всё как нужно — лучшее решение.