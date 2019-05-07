В Гродно прошел странный фестиваль славянских боевых искусств 11 7.05.2019, 9:59

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В президиуме находились генконсул РФ, представитель «Россотрудничества» и женщина из облисполкома.

В имении Коробчицы под Гродно прошел ХІХ Фестиваль славянских боевых искусств «Неманский рубеж». Событие странным образом объединило чиновников, ветеранов войны, казаков, священников и сторонников сомнительных «славяно-арийских» учений, сообщает «Белсат».

Подобные фестивали в Гродно проводятся уже не первый год. Традиционный организатор – руководитель «Неманского казачества» и клуба «Аридан» (при ГрГУ имени Янки Купалы) Владимир Адамов.

Раньше, правда, власти давали фестивалю площадку то в парке Жилибера, то на Кургане славы, теперь же – отодвинули подальше, ближе к границе с Польшей. Поэтому и посетителей оказалось не так много.

«Эх, да, надобно жить красиво,

Эх, да, надобно, жить раздольно,

Богатырская наша сила,

Сила духа и сила воли!»

Организатор фестиваля Владимир Адамов. Фото: Василий Молчанов / «Белсат»

Пока из колонок звучит песня с лихим посвистыванием после каждой строки, на сцене крутит топором дородный бородатый мужчина. Перед сценой выстроены участники военно-патриотических кружков и рыцарских клубов, кадетских классов и военной кафедры университета из Гродно, Новогрудка, Минска, Смоленска и др.

«Подрастающее поколение готово отдать жизнь…»

В президиуме несколько казаков в синей форме, среди них – сам Владимир Адамов. Рядом – генеральный консул РФ в Бресте Игорь Конякин и представитель «Россотрудничества» Леонид Бакур. Здесь же – ветеран войны, священник и женщина из облисполкома.

«Фестиваль славянских боевых искусств – это отражение дружбы народов, населявших славянские земли, – берет слово консул РФ. – И мы видим сегодня, что наше подрастающее поколение готово защищать свою Родину, готовое отдать жизнь за Родину. Очень хорошо, что здесь присутствуют и российские гости. Вместе мы победим все злые беды, а над нами всегда будет мирное голубое небо».

«Украина, тоже славянская, переболеет своими болезнями…»

Под овации консул уходит, а его место занимает представитель «Россотрудничества». На фоне слышны крики павлинов и другой живности. Ничего удивительного, ведь в имении Коробчицы, в вольерах, совсем рядом с местом проведения фестиваля, живут лошади, бобры, ондатры, индюки – настоящий зоопарк.

Спортивные соревнования. Фото – Василий Молчанов / Белсат

Леонид Бакур начинает трогательно и лирично, мол, в Минске дождь и тучи, а в Гродно очень красиво, тучки расходятся, солнышко… После переходит к операции «Багратион», 75-летию победы, военной технике.

«В душах наших народов сохранилось родство, единство духа и истории, – произносит Бакур. – В этом ряду стоят сейчас молодые люди, у которых горят глаза, которые идут нам на смену, которые будут развивать Беларусь, работать в России, в нашей братской Украине, также славянской, которая переболеет своими болезнями вместе с нами… С Польшей, Чехией… Представляете, какая сила славянских народов?»

«Наш народ великой страны…»

Правда, представителей из Украины, Польши или Чехии на празднике так и не нашлось. Единственными «славянскими» по факту оказались команды и клубы из Беларуси и России. Впрочем, сам Адамов позже, во время перетягивания каната, назвал это соревнование «традиционным русским», но затем поправился – «славянским». Так может, между этими понятиями и разница не такая большая?

Спортивные соревнования. Фото – Василий Молчанов / Белсат

После речи ветерана, майора в отставке Вильгельма Саласюка (с традиционной риторикой и обращением «товарищи» и т.д.) и представительницы облисполкома, слово взял протоиерей Александр Казакевич из Гродненской епархии:

«В эти пасхальные дни мы молитвенно вспоминаем всех, кто работал для этой победы, – говорил батюшка. – Мы помним ту жертву, которую положил наш народ великой страны на алтарь победы, какой ценой она досталась. Мы, потомки победителей фашизма, имеем ценить единство и любовь к Отечеству. Аминь!»

Гость фестиваля из рядов «Российского казачества». Фото – Василий Молчанов / Белсат

«Люди смеяться будут»

После протоиерей окропил участников святой водой, а парни строем пошли готовиться к соревнованиям. Интересно, что буквально за 150 метров от места речи батюшки и окропления, женщина продавала вовсе не православную и даже не советско-сталинскую литературу и диски: «Русичи и арии», «Славяно-арийские Веды», «Святая раса», «Великая Татария»… Рядом – амулеты с рунами и стилизованными свастиками.

Уже в конце, у курилки, довелось услышать как один увешанный наградами казак инструктировал другого:

«Запомни, самые опасные – эти, с камерами, журналисты. Напишут потом в интернете, а люди смеяться будут… »