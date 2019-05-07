Почему золотая лихорадка говорит о слабости России? 1 7.05.2019, 10:33

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Фото: AP

Экономисты проанализировали лидерство РФ по скупке золота.

Вложения мировых центробанков в золото в первом квартале составило рекордные 145,5 тонн. Об этом сообщил Всемирный совет по золоту (WGC). Это самый большой объем за последние шесть лет. При этом Россия остается крупнейшим покупателем драгметалла уже седьмой год подряд, пишет bankiros.ru.

По данным Bloomberg, российский регулятор запасается золотом на вырученные от продажи американских гособлигаций средств. Если в марте 2018 года вложения России в облигации США составляли $96,1 млрд, то в ноябре эта цифра сократилась до $12,814 млрд.

Агентству не удалось выяснить точные объемы приобретенного ЦБ золота в первом квартале. Однако к началу апреля объем золотовалютных запасов России оценивался в $487,8 млрд. Это рекордный показатель с 2014 года.

«Покупка золота – важная часть антикризисной политики российского правительства. Таким способом Кремль хочет освободиться от долларовой зависимости и защититься от дальнейших санкций со стороны США», – писала недавно швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

Ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов также ранее объяснял действия российского регулятора стремлением застраховать экономику от «долларовых рисков». Дело в том, что власти США способны заблокировать доступ к своим ценным бумагам, что, несомненно, может нанести удар по устойчивости российской валюты. Однако на золото санкции не распространяются.

В январе стало известно, что Банк России рекордно нарастил долю золота в составе международных резервов. На начало 2019 года запасы желтого металла на счету регулятора составляли 67,9 млн тройских унций.

Причем ЦБ покупает золото только у российских производителей и только за рубли. В прошлом году регулятор скупил у отечественных компаний 273 тонны драгметалла.

Хранится актив также на родине. Видимо, российские власти решили предостеречь себя от повторения сценария с Венесуэлой, когда Банк Англии отказался вернуть Николасу Мадуро золотые слитки на $1,2 млрд.

Зачем Россия меняет доллары на золото?

Однако полностью перевести все свои вложения в драгметалл Россия не может. Если ЦБ откажется от инвестиций в бумаги иностранных государств, это приведет к понижению инвестиционного рейтинга страны, объяснял руководитель практики управления рисками ФБК Grant Thornton Роман Кенигсберг в интервью «Газета.Ru».

При этом у золота есть несколько недостатков. Во-первых, это высокие затраты на хранение и транспортировку металла. Во-вторых, золото не удастся так быстро продать, как доллары или евро, если срочно потребуются средства. Впрочем, под залог золота можно легко получить международный заем.

По мнению ряда экспертов, активная покупка золота российским ЦБ – это, скорее, вынужденный политический шаг. Аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин напомнил, что у развитых государств (США и страны ЕС) почти нет золотовалютных резервов из-за их слабой ликвидности и дорогого содержания.

«России, которая относится к странам, вынужденным поддерживать курс валюты в кризисные ситуации, ЗВР нужны как страховка на случай резкого ослабления рубля из-за геополитических рисков», – пояснил Нигматуллин в комментарии для «Независимой газеты».

По мнению эксперта, через 1-2 года регулятор будет снижать вложения в золото, если геополитическая обстановка начнет улучшаться.

Впрочем, пока что ЦБ не проигрывает от инвестиций в драгметалл. Цены на золото сейчас сравнительно низкие (с начала года актив подорожал всего на 0,7%, до $1291) из-за усиления позиций доллара. Однако к концу года инвесткомпании прогнозируют желтому металлу увеличение стоимости за унцию до $1340, на чем Россия может неплохо заработать, учитывая рекордные объемы своих запасов.