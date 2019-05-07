Как многодетной семье из-под Минска отказывают в улучшении жилищных условий 1 7.05.2019, 10:37

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Социальное государство во всей красе.

Жительница Логойщины обратилась в ходе прямой линии к первому заместителю председателя Миноблисполкома Игорю Макару с просьбой разобраться, почему ее семье как многодетной не дают возможность улучшить свои жилищные условия, пишет сайт mlyn.by.

— С семьей проживаем в деревне Хворостени. Не так давно у нас родился третий ребенок. Мы задумались об улучшении жилищных условий. Но участок нам не предоставляют: якобы теперь все наделы распределяются через аукцион. Потом решили попытать счастья в Логойске, а там ответили, что в городе могут строиться только горожане, - сетует белоруска.

Как заявил Игорь Макар:

— Наверняка местные власти просто не разобрались в вашей проблеме либо что-то неправильно поняли. По закону все льготы вам положены.