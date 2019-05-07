Комитет ООН поддержал случчанина в борьбе с властями 7.05.2019, 10:55

Виталий Амелькович

Комитет ООН признал нарушением прав человека действия властей Слуцка в отношении Виталия Амельковича.

В феврале 2011 года член Сойма Партии БНФ Виталий Амелькович подал в Слуцкий райисполком заявку на проведение массового мероприятия с целью поддержки политических заключeнных в Беларуси. Но местные власти запретили акцию, заявив, что «политических заключённых в Беларуси нет», пишет kurjer.info.

Запрет обжаловали в суде, но суд не оспорил действия исполнительной власти.

Комитет ООН по правам человека 29 марта 2019 года вынес решение о том, что этими действиями власти Беларуси нарушили права на свободу слова и на свободу собраний в отношении Виталия Амельковича. К такому выводу международные эксперты пришли из-за того, что отрицание наличия в Беларуси политических заключённых не может быть обоснованной и достаточной причиной для запрета собрания.

Комитет постановил, что власти Беларуси должны принять меры по возобновлению нарушенного права в отношении Амельковича, в том числе выплатить ему адекватную компенсацию. Государство также должно принять меры по предотвращению подобных нарушений в будущем.

Как отмечает Виталий Амелькович, это решение — первый случай для Слуцкого района, когда на уровне ООН действия местных властей признаны нарушением прав человека.