WSJ: Разведка США узнала о планах нападения Ирана на американские войска 7.05.2019, 10:55

1,150

Американские военные попросили военную поддержку для сдерживания Тегерана.

Разведка США получила информацию о планах Ирана атаковать американские силы в Ираке, Сирии и Персидском заливе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, пишет «Медуза».

Американские военные попросили руководство США увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы сдержать любые действия Тегерана.

Как отмечает WSJ, до конца неясно, действительно ли Иран собирается совершать нападения, о которых говорят военные.

Чтобы противодействовать угрозам со стороны Ирана, власти США решили направить в регион группу кораблей во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков.