Диетологи составили список продуктов богатых на витамин C 7.05.2019, 11:22

Гуава

Аскорбиновая кислота играет множество важных ролей в нормальной работе организма.

Фрукты и овощи являются главными источниками витамина C. Употребление различных продуктов позволит человеку покрыть дневную потребность в нем, пишет orthodox.od.ua.

Аскорбиновая кислота (витамин C) играет множество важных ролей в нормальной работе организма. Она позволяет бороться с болезнями и предотвращать инфекции. Человеческое тело не способно хранить витамин, поэтому его необходимо получать с продуктами ежедневно. Любые его излишки растворяются в воде и выходят при выделениях.

По данным Национального Института Здоровья США рекомендуемая суточная норма витамина C составляет:

90 мг для мужчин;

75 мг для женщин;

85 мг при беременности;

120 мг при грудном вскармливании;

дополнительно 35 мг для курящих.

Диетологи составили список самых богатых на витамин C продуктов. В него вошло много неожиданных названий:

Гуава, сырая, 1 стакан, 419% от суточной нормы;

Сладкий красный перец, сырой, 1 стакан, 211%;

Томатный сок консервированный, 1 стакан, 188.9%;

Апельсиновый сок, 1 чашка, 137.8%;

Сладкий зеленый перец, сырой, 1 стакан, 133%;

Апельсины, 1 большой плод, 108.8%;

Клубника, 1 стакан, 108%;

Розовый грейпфрутовый сок, 1 чашка, 104.3%;

Брокколи, сырое, 1 стакан, 90.2%;

Кусочки ананаса, 1 стакан, 87.7%;

Картофель, 1 большой плод, 80.8%;

Брюссельская капуста, сырая, 1 стакан, 79.8%;

Киви, 1 фрукт, 71.1%;

Манго, сырое, 1 стакан, 66.7%;

Цветная капуста, сырая, 1 стакан, 57.3%;

Лимон, 1 фрукт, 49.4%.

Исходя из данного списка многие овощи при приеме их в сыром виде способны восполнить дефицит витамина C гораздо сильнее чем известные всем фрукты. Чтобы потерять незначительное количество витамина при обработке специалисты рекомендуют готовить пищу на пару.