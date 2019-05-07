Диетологи составили список продуктов богатых на витамин C
- 7.05.2019, 11:22
Аскорбиновая кислота играет множество важных ролей в нормальной работе организма.
Фрукты и овощи являются главными источниками витамина C. Употребление различных продуктов позволит человеку покрыть дневную потребность в нем, пишет orthodox.od.ua.
Аскорбиновая кислота (витамин C) играет множество важных ролей в нормальной работе организма. Она позволяет бороться с болезнями и предотвращать инфекции. Человеческое тело не способно хранить витамин, поэтому его необходимо получать с продуктами ежедневно. Любые его излишки растворяются в воде и выходят при выделениях.
По данным Национального Института Здоровья США рекомендуемая суточная норма витамина C составляет:
90 мг для мужчин;
75 мг для женщин;
85 мг при беременности;
120 мг при грудном вскармливании;
дополнительно 35 мг для курящих.
Диетологи составили список самых богатых на витамин C продуктов. В него вошло много неожиданных названий:
Гуава, сырая, 1 стакан, 419% от суточной нормы;
Сладкий красный перец, сырой, 1 стакан, 211%;
Томатный сок консервированный, 1 стакан, 188.9%;
Апельсиновый сок, 1 чашка, 137.8%;
Сладкий зеленый перец, сырой, 1 стакан, 133%;
Апельсины, 1 большой плод, 108.8%;
Клубника, 1 стакан, 108%;
Розовый грейпфрутовый сок, 1 чашка, 104.3%;
Брокколи, сырое, 1 стакан, 90.2%;
Кусочки ананаса, 1 стакан, 87.7%;
Картофель, 1 большой плод, 80.8%;
Брюссельская капуста, сырая, 1 стакан, 79.8%;
Киви, 1 фрукт, 71.1%;
Манго, сырое, 1 стакан, 66.7%;
Цветная капуста, сырая, 1 стакан, 57.3%;
Лимон, 1 фрукт, 49.4%.
Исходя из данного списка многие овощи при приеме их в сыром виде способны восполнить дефицит витамина C гораздо сильнее чем известные всем фрукты. Чтобы потерять незначительное количество витамина при обработке специалисты рекомендуют готовить пищу на пару.