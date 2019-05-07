В Турции проходят протесты из-за пересмотра результатов выборов 7.05.2019, 11:34

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Оппозиция призвала cвоих сторонников сохранять спокойствие и объединяться.

Турецкая оппозиция осудила Верховный избирательный совет за решение о проведении повторных выборов в Стамбуле 23 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Кандидат от главной оппозиционной Республиканской народной партии Экрем Имамоглу, победивший на выборах и уже получивший мандат мэра Стамбула, назвал решение избирательного совета предательским.

Он призвал своих сторонников сохранять спокойствие и объединиться, чтобы победить на выборах снова.

Голосование, которое состоится 23 июня, вызвало протесты в городе.

Сотни жителей собрались в нескольких районах Стамбула в понедельник, стуча кастрюлями и сковородками и выкрикивая антиправительственные лозунги.

Представитель правящей Партии справедливости и развития в избирательном совете Реджеп Озел заявил, что повторные выборы назначили из-за того, что некоторые должностные лица на участках не были государственными служащими, а некоторые документы о результатах не были подписаны.

Но заместитель председателя РНП Онурсал Адигузел сказал, что решение о повторных выборах показало то, что в Турции является незаконным выиграть у правящей партии.