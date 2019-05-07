В Минске ночью задержали IT-консультанта Глеба Рубанова 4 7.05.2019, 11:55

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Глеб Рубанов

В 4.30 в квартиру на городской телефон позвонил участковый.

Ночью с 6 на 7 мая милиция задержала IT-консультанта Глеба Рубанова, передает «Белсат».

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщила жена Рубанова Анастасия.

По словам Анастасии, в 4.30 в их квартиру на городской телефон позвонил участковый и сказал, что какой-то хулиган повредил машины во дворе и Глебу нужно выйти на улицу, чтобы проверить состояние своего автомобиля. «Там выясняется, что с машиной все в порядке, но Глеба очень хотят видеть в Советском РУВД», – пишет жена. Глеб успел сообщить, что его задерживают до суда.

Анастасия считает, что Глеба преследуют за участие в флешмобе, который начал анархист Николай Дедок. Участники акции публикуют в социальных сетях свои фотографии с материалами из Республиканского списка экстремистских материалов и хэштегом #яэкстремист.

Глеб Рубанов активно участвует в общественной жизни. Ранее работал в независимой прессе, в том числе газетах «Навінкі» и «Згода».