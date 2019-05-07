Зеленский передал свой бизнес партнерам с гарантией возврата через пять лет 3 7.05.2019, 12:15

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Новоизбранный президент Украины продолжит получать доходы от «Квартала 95».

Об этом сообщил бизнес-партнер Владимира Зеленского Сергей Шефир в интервью изданию theБабель. "Он вышел. Может, там одна-две подписи остались. Отдал кому-то свою долю. Может мне, может Борису, я не помню.

Это настолько неважно, потому что ни я, ни Борис его точно не подставим и не подведем", - сказал Шефир.

Шефир добавил, что Зеленский будет продолжать получать доходы от бизнеса, а после окончания президентства получит назад свою долю в бизнесе. "Отдал какое-то право голоса, влияние. Он будет получать дивиденды от роялти, какие-то бренды остались на нем. У нас есть договоренность, что мы вернем его долю по истечении пяти лет", - сказал Шефир. Напомним, Сергей и Борис Шефиры вместе с Зеленским как партнеры построили бизнес "Студии Квартал 95". Зеленскому принадлежат ООО "Киноквартал", ООО "Студия Квартал-95" и доли в ряде других компаний.