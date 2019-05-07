«Белсат»: Что нужно знать про «эскадроны смерти» в Беларуси 4 7.05.2019, 12:30

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Фото: «Белсат»

Сегодня – 20-я годовщина исчезновения экс-министра внутренних дел, одного из лидеров оппозиции Юрия Захаренко.

Его похищение, как и похищении других известных людей в Беларуси, приписывают так называемым «эскадронам смерти», сообщает «Белсат».

Оппозиционные лидеры Юрий Захаренко и Виктор Гончар, бизнесмен Анатолий Красовский и журналист Дмитрий Завадский бесследно исчезли в 1999-2000 гг. Поздно вечером 7 мая 1999 года в районе проспекта Жуковского в Минске Юрий Захаренко был похищен и увезен на легковом автомобиле в неизвестном направлении. В ночь на 17 сентября 1999 года в районе улицы Фабричной, 20а были похищены политик Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский. Днем 7 июля 2000 года, по дороге от своего дома в Минске в аэропорт, журналист Дмитрий Завадский был захвачен группой вооруженных людей в количестве 5-6 человек, среди которых находились действующий боец спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» МВД Республики Беларусь Максим Малик и бывший офицер этого же подразделения Валерий Игнатович. Трупы Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского до сих пор не нашли.

Термин «эскадроны смерти» возник во второй половине XX века в Латинской Америке и использовался в отношении вооруженных групп, которые занимались внесудебными убийствами и пытками в политических целях.

Политики, журналисты и правозащитники считают, что Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского похитили так называемые «эскадроны смерти», которые раньше, в 90-е, уничтожали представителей криминального мира Беларуси. По предварительному заключению правозащитников, основными подозреваемыми по делу по похищениях и убийствах Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского являются Александр Лукашенко, Виктор Шейман (тогдашний глава Совбеза), Юрий Сиваков и Владимир Наумов (в разные времена – министры внутренних дел), Дмитрий Павличенко (тогдашний командир в / ч 3214) и Николай Васильченко (тогда — начальник Службы безопасности президента). Выводы белорусских правозащитников были подтверждены в 2004 году в специальном докладе депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы Христоса Пургуридеса, который проводил собственное расследование.

Среди основных доказательств, на которых строят свою версию правозащитники, – рапорт начальника Криминальной милиции МВД генерала Николая Лопатика и свидетельства начальника СИЗО-1 Олега Алкаева. В рапорте Лопатика на имя министра внутренних дел Владимира Наумова от 21 ноября 2000 г. утверждается, что Шейман дал указание Павличенко физически уничтожить Юрия Захаренко. Информационное обеспечением операции занималась Служба безопасности президента. Похищение и убийство осуществили бойцы спецназа во главе с Павличенко. По аналогичной схеме были убиты Гончар и Красовский. Похоронили их якобы на спецучастке на Северном кладбище Минска. В свою очередь Олег Алкаев заявлял, что по просьбе главы МВД Юрия Сивакова выдавал «расстрельный» пистолет накануне исчезновения Захаренко, Гончара и Красовского.

Слева — Дмитрий Павличенко. Эксперты полагают, именно он мог быть руководителем или одним из руководителей «эскадрона смерти». Фото — sb.by

Сначала оперативные службы МВД и КГБ при координации их деятельности Генпрокуратурой в ходе расследования вышли на одних и тех же фигурантов – Шеймана, Павличенко, Сивакова и др. Павличенко задержали, доставили в СИЗО КГБ и допросили. Однако Лукашенко вмешался в ход расследования и, как отмечают правозащитники, приказал освободить Павличенко в нарушение всех процессуальных норм. Генерального прокурора Олега Божелко и председателя КГБ Владимира Мацкевича Лукашенко уволил. Лишились своих должностей Лопатик, Алкаев и другие люди, причастные к расследованию. Одновременно главные подозреваемые получили новые должности: Шеймана назначили Генеральным прокурором, Сивакова – заместителем главы администрации Лукашенко.

Александр Лукашенко неоднократно публично признавал, что в Беларуси по его приказу происходили внесудебные убийства криминальных авторитетов. Последний раз он об этом говорил 24 апреля 2018 года во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию. «Вы что, с ума сошли? Или мне принимать жесткие меры, как в первые годы моей президентской жизни, когда убивали людей на трассе Москва-Берлин: когда я посылал горстку надежных людей с автоматами, которые перестреляли там половину и навели порядок в течение месяца», – говорил правитель Беларуси. Однако свою причастность к похищению Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского Александр Лукашенко всегда опровергает. Он подчеркивал, что они не были его оппонентами, да вообще в Беларуси ежегодно много людей исчезают, поэтому не нужно столько внимания уделять этим делам.

Сроки следствия по делам пропавших неоднократно продлевались, они до сих пор остаются нераскрытыми. В январе 2019 года Следственный комитет приостановил расследование дела об исчезновении Захаренко «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Шейман, Сиваков, Наумов и Павличенко по подозрению в причастности к деятельности «эскадронов смерти» до сих пор остаются под санкциями ЕС.