Reuters: Пенс предложит «пряники» венесуэльским военным 7.05.2019, 12:33

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Вице-президент США также озвучит новые санкциях в отношении венесуэльских властей.

Вице-президент США Майк Пенс во вторник предложит новые стимулы венесуэльским военным, чтобы побудить их выступить против узурпатора Николаса Мадуро, после неудачной попытки восстания против него.

Об этом сообщил Reuters высокопоставленный представитель администрации (перевод – «Голос Америки»).

В своем выступлении перед Обществом американских континентов (Americas Society) в Госдепартаменте Пенс также предупредит, что в ближайшее время США введут санкции еще против 25 судей Верховного суда Венесуэлы, сообщил источник Reuters в понедельник на условиях анонимности.

Пенс также предложит новые «пряники» венесуэльским военным, сообщил источник, отказавшись вдаваться в детали выступления вице-президента, касающиеся стимулов.

«Он покажет, в чем будут заключаться возможности, если люди поступят правильно», – сказал чиновник.

Пенс также предложит помощь беженцам, которые покинули страну, и пакет экономической помощи, обусловленной политической трансформацией, добавил источник.