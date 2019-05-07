«Иностранцы испытывают шок, узнав про белорусский декрет о «тунеядцах» 4 7.05.2019, 12:50

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Мария Тарасенко

Мария Тарасенко продолжает борьбу со скандальным декретом Лукашенко.

В субботу, 4 мая, известная первыми судебными тяжбами с «тунеядскими комиссиями» жительница Гомеля Мария Тарасенко заявила в каждом райцентре области протестные акции против декрета о «тунеядцах». С учетом 4-х районов Гомеля подано 25 заявок на проведение мирных акций.

Гомельчанка рассказала сайту Charter97.org подробности:

- Я решила действовать такими методами, чтобы еще раз подчеркнуть проблемы, которые принес декрет о «тунеядцах». Хотя, лучше всего о них будут напоминать жировки, приходящие каждый месяц. К концу года и отопление для безработных подорожает, то есть в платежках появятся еще более серьезные цифры.

Нужно постоянно говорить о том, что декрет о «тунеядцах» поставил людей в положение неравенства, это самая настоящая дискриминация.

Акциями я хочу показать, что не собираюсь довольствоваться тем, что мне отменили на этот год повышенную оплату ЖКХ. Декрет должен быть полностью отменен.

- Была уже какая-то реакция властей на ваше заявление?

- Заявления мы с правозащитником Леонидом Судаленко, который помогает мне, подали с помощью почты. Разослали письма по Гомелю и 21-му районному центру. Пока о какой-то реакции нам не известно. Со временем мы решим, что делать дальше.

Не секрет, что в Беларуси власти боятся любой активности граждан. Если откажут, то будем оспаривать и добиваться реализации наших прав. Ведь у нас есть право на мирный протест, которое гарантирует Конституция Беларуси. Мы хотим им воспользоваться. Отказ — не повод отпускать руки, нужно идти дальше.

Выражать свой протест с помощью акций, пикета — это совершенно нормально.

- Что бы вы хотели сказать белорусам из других областей, которые попали в «тунеядскую» базу?

- Кроме всего прочего, я бы посоветовала придавать это максимальной огласке. Бороться, прилагая максимальные усилия. Этот произвол нельзя замалчивать, потому что результат может быть очень нехорошим.

Многие попавшие в базу белорусы находятся за пределами страны. Когда они там пытаются объяснить, что попали в базу безработных, то иностранцы испытывают шок. Это же абсурд! Человек, живя в другой стране, не пользуется «благами» «социального государства».

- Как вы отреагируете, если вашу инициативу поддержат жители других областей?

- Обязательно их поддержу! Я приветствую любую инициативу. Мне часто пишут, например, в «Фейсбуке». Я всегда стараюсь помочь.

Зная истории многих людей скажу, что у каждого «тунеядца» своя ситуация. По разным обстоятельствам человек не работает: кто-то уехал из страны, у кого-то не позволяет здоровье или возраст, либо просто человек не хочет и имеет на это полное право. Нормальная ситуация, что люди не хотят идти работать по найму. Например, есть у них возможность заниматься приусадебным участком.

Хочу выразить самую горячую поддержку всем активным людям. Хороший пример — борьба двух записанных в «тунеядцы» минчан, которые добиваются исключения из базы. Похвально, что они намерены идти до конца.

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