Россельхознадзор в течение часа принял два противоположных решения по белорусской «молочке» 1 7.05.2019, 13:14

В РФ смягчили, а потом ужесточил ограничения на поставки молока из Беларуси.

Россельхознадзор отменяет общий запрет на поставки молока наливом и молочной продукции в таре объемом более 2,5 л из Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

Летом прошлого года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию из Беларуси молока и некоторых видов молочной продукции. Запреты были введены, в частности, в отношении пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, а также сухого молока и сливок. Под запрет попали товары, которые поставляются в потребительской таре объемом более 2,5 литра.

Теперь это постановление отменено, сообщает tut.by.

«При этом сохраняется действие указаний Россельхознадзора в отношении поставок продукции 29 белорусских предприятий», — пояснила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано. В их числе — ОАО «Милкавита», «Щучинский маслосырозавод», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и другие.

Это заявление было сделано примерно в 11.30 по минскому времени.

Спустя час ведомство распространило информацию, что с 8 мая вводит запрет на поставки молока и молочной продукции наливом с 37 предприятий Беларуси.

Как пояснила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано, запрет введен из-за отсутствия эквивалентных подходов к проведению оценки соответствия поднадзорной продукции требованиям ЕАЭС со стороны государственной ветеринарной службы Беларуси и «для пресечения оборота на территории России некачественной и опасной белорусской поднадзорной продукции». Ограничения будут действовать до проведения инспекции.