Белорусам на заметку: Как принято оставлять чаевые в разных странах 2 7.05.2019, 13:33

В некоторых странах сервисный сбор уже включен в счет.

Если вы собираетесь в путешествие, tam.by советует узнать, какая традиция чаевых существует в стране.

США

Американцы привыкли давать на чай всегда, однако сумма может изменяться в зависимости от штата, заведения и того, насколько клиент удовлетворен сервисом.

В ресторанах размер чаевых обычно составляет 15-25% от суммы, указанной в счете, в барах — 10-15%. Американцы оставляют на чай даже в заведениях фастфуда, как правило, не больше 1-2 долларов.

Водитель такси может получить на чай 15% от суммы по счетчику. Но если он помогает клиенту, например, подносит тяжелый багаж, то клиент оставит и больше. Чаевые дают горничным, носильщикам, парикмахерам и даже инструкторам по плаванию или верховой езде.

Великобритания

В этой стране чаевые не так распространены, как в США. Например, в ресторанах фаст-фуда давать на чай сотрудникам не принято. В кафе, где официанты приносят заказ к столику, посетитель может оставить сдачу или пару фунтов в качестве благодарности. Но это не обязательный атрибут оказанной услуги.

Франция

Хотя во Франции чаевые по закону включают в счет, вы можете дополнительно поощрить официанта, оставив 10-15% от суммы, указанной в счете. Делать это не обязательно, но считается хорошим тоном.

В остальных случаях тоже ориентируйтесь по ситуации. Например, в обязанности консьержа входит забронировать вам номер и позвонить в ресторан, чтобы заказать столик. Но если он выполнял и другие ваши поручения, неплохо будет его отблагодарить.

Интересно, что французы дают на чай билетерам, которые сопровождают посетителей на место в театре и кино. Сумма составляет 10% от стоимости билета.

Япония

Японцы оставляют чаевые в исключительных случаях, таких как свадьба и похороны. Причем передавать их будут, скорее всего, в специальном конверте в знак признательности и уважения.

В менее торжественной обстановке сотрудник, получивший чаевые, может почувствовать себя оскорбленным. Японцы полагают, что хороший сервис и так в приоритете, и дополнительного вознаграждения никто не ждет. Поэтому, если вы оставите сдачу официанту, вероятно, он попытается вернуть деньги, которые вы «забыли».

Китай

В этой стране культура чаевых тоже не прижилась. На протяжении десятков лет они были запрещены и вовсе считались взяткой. Выражать благодарность за качественный сервис и сейчас не принято.

Исключение могут быть в заведениях, рассчитанных на иностранцев – ресторанах и отелях (там можно дать на чай носильщику багажа). Чаевые допустимо оставлять гидам и водителям туристических автобусов.

Египет

Давать чаевые здесь принято всем работникам сферы услуг – от официантов до заправщиков. Хотя их размер не обязательно должен быть большим. В ресторанах сумма обычно составляет 10% от счета. Оставляют на чай носильщикам, горничным, консьержам. Впрочем, при заселении в отель не спешите доставать деньги – осмотрите номер. Возможно, он вам не понравится, и вы захотите его сменить.

Солидные чаевые не гарантируют хорошего обслуживания и отношения. Персонал, который каждый день общается с сотнями туристов, мгновенно распознает наигранную любезность.

Австралия

Здесь официанты не жалуются на зарплату, поэтому чаевые – непопулярное явление. Если вы остались в восторге от обслуживания и хотите поблагодарить персонал, можно бросить пару мелких купюр в общую емкость, которая обычно находится на входе в заведение.

Греция

В Греции официанты будут ожидать от вас привычные 10% от суммы, указанной в счете. В дорогих ресторанах можно раскошелиться и до 15%. Если вы обедаете в заведении попроще, удостоверьтесь, что стоимость сервиса не включена в счет.

Горничным в отеле и носильщикам оставляют 1-2 евро, таксистам – 5-10% от стоимости поездки.

Дания, Швеция, Норвегия

Жители Скандинавского полуострова умеют считать деньги. Как правило, чаевые в ресторане включены в счет, поэтому дополнительного вознаграждения официанты не ждут. Если вы все-таки намерены выразить благодарность за качественное обслуживание, можете оставить 5-10% от суммы, указанной в счете. Больше не нужно – вас сочтут расточительным.

Индия

Во многих ресторанах чаевые включают в счет – если вы нашли строчку «сервисный сбор», значит, плату за обслуживание с вас уже взяли и дополнительно благодарить официанта не обязательно.

Таксистам оставляют на чай в том случае, если заказывают такси через отель. Можно заплатить сверх стоимости проезда, если водитель помог с багажом или быстро доставил вас в пункт назначение.