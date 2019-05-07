Президент Латвии отказался баллотироваться на второй срок 7.05.2019, 13:33

Раймонд Вейонис

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Раймонд Вейониc заявил, что он достаточно проработал на благо своей страны.

Действующий президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что не будет баллотироваться на эту должность повторно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Таким образом, на данный момент есть лишь один кандидат на пост президента Латвии - выдвинутый Нацблоком юрист Эгил Левитс.

Вейонис во время встречи с премьером Кришьянисом Кариньшем рассказал, что за время работы президентом много сделал на благо Латвии - укрепил безопасность государства и позиции латышского языка как единственного государственного. По словам Вейониса ,он "четыре года работал на благо народа Латвии согласно лучшим соображениям совести".

Как сообщал ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш, партии правящей коалиции договорились выдвинуть на пост президента кандидатуру Эгила Левитса.

Коалиционные партии договорились о одного кандидата, и он не видит причин, по которым этот кандидат не получил бы поддержки большинства депутатов Сейма, сказал Кариньш.