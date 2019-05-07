Джефф Платт перешел в «Автомобилист» 7.05.2019, 13:38

Джефф Платт

У форварда есть белорусский паспорт и он не считается легионером в КХЛ.

Нападающий Джефф Платт продолжит карьеру в "Автомобилисте", сообщает pressball.by. Минувший сезон 33-летний форвард провел в "Йокерите". Напомним, что у игрока есть белорусский паспорт и он не считается легионером в КХЛ.

В сезоне-2018/2019 Платт принял участие в 64 матчах за "Йокерит" и набрал 24 (11+13) очка.

Вместе с финской командой проиграл в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина московскому "Динамо" (счет в серии: 2-4).

Кроме того, Платт помог сборной Беларуси занять второе место на ЧМ-2019 в дивизионе 1А и вернуться в элиту. При этом Джефф стал лучшим бомбардиром команды, набрав 7 (3+4) очков.

Ранее 33-летний белорусский хоккеист канадского происхождения выступал за ЦСКА, "Локомотив", минское "Динамо". Является серебряным призером регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2015/16.