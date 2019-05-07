«Мы помним»: в центре Минска появились портреты Юрия Захаренко 15 7.05.2019, 13:49

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Юрий Захаренко

Экс-глава МВД был похищен 20 лет назад.

Сегодня в центре Минска появились портреты похищенного 20 лет назад, 7 мая 1999 года, экс-главы МВД Беларуси Юрия Захаренко.

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».

7 мая 1999 года экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко исчез по дороге домой, в районе улицы Могилевской в Минске. На тот момент ему было 47 лет.

В 1999 - 2000 годах в Беларуси бесследно исчезли исполняющий обязанности председателя Верховного Совета Виктор Гончар, бизнесмен Анатолий Красовский, бывший глава МВД Юрий Захаренко и журналист Дмитрий Завадский.

Международное сообщество считает, что к исчезновению Юрия Захаренко и других лидеров белорусской оппозиции причастны бывший министр внутренних дел Владимир Наумов, управляющий делами Лукашенко Виктор Шейман, бывший командир спецназа внутренних войск Дмитрий Павличенко и экс-министр внутренних дел Юрий Сиваков.