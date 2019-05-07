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Грибаускайте: Литва не может сотрудничать с Беларусью из-за БелАЭС

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  • 7.05.2019, 14:03
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Даля Грибаускайте

Cотрудничество означало бы юридическое признание АЭС в Островце.

Литва не может сотрудничать с Беларусью из-за строительства атомной электростанции в Островце, (АЭС), поскольку так она признала бы законность этой станции и потеряла бы возможность требовать ее закрытия, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, пишет DeIfih.

«Любое согласие на участие и создание совместных институтов будет означать легитимацию Островецкой АЭС. Это означало бы, что мы связываем свои руки, и мы не сможем требовать, чтобы Беларусь закрыла эту электростанцию», — сказала Грибаускайте журналистам во вторник.

По ее словам, это относится и к предложению Беларуси договориться о создании совместной системы мониторинга Островецкой АЭС.

«Сотрудничество с Беларусью в вопросе по Островцу означало бы юридическое признание Островецкой АЭС и связывание нам рук», — указала президент Литвы. Она подчеркнула, что «обеспечить безопасность Островецкой АЭС невозможно». «Согласно решению Эспоо, проблема не в безопасности электростанции, а в том, что выбранная для ее строительства площадка небезопасна. Это означает, что данная электростанция вообще не может функционировать и такой должна быть политическая цель Литвы», — сказала президент Литвы.


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