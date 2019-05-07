Ученые обнаружили уникальную аномалию в океане 1 7.05.2019, 14:01

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Необычная геологическая зона находится рядом с берегами Португалии.

Ученые получили свидетельство существования нового аномального геологического явления. Об этом пишет Science Alert, передает korrespondent.net.

Речь идет о доказательствах расслоения тектонической плиты на два отдельных слоя под океаном.

Это гипотетическое явление деления - в той степени, в какой специалисты смогли обнаружить его при компьютерном моделировании - может быть причиной появления новой зоны субдукции, где одна из тектонических плит Земли сильно движется под другой.

Морской геолог Жоау Дуарте из Лиссабонского университета в Португалии в течение многих лет изучал сейсмическую историю своего родного города, и в частности - Великое лиссабонское землетрясение 1755 года.

Спустя столетия сейсмологи отметили гораздо более мягкое землетрясение в 1969 году в том же регионе.

И все же странно то, что эти сильные землетрясения вообще происходят, поскольку регион, из которого они исходят, представляет собой редкую, абиссальную равнину на морском дне рядом с Пиренейским полуостровом, вдали от любых активных тектонических разломов.

Но далеко под этим плоским, ничем не примечательным ландшафтом морского дна происходит что-то еще, говорит Дуарте: что-то сейсмическое.

"Та сейсмичность расположена ниже сейсмически бесшумного слоя, интерпретируемого как фронт серпентинизации, распространяющийся вниз через верхнюю мантию литосферы", - отметил он.

Серпентинизация - это геологический процесс, в котором каменные структуры поглощают воду, и, по мнению исследователей, это может быть причиной того, что океаническая литосфера у побережья Португалии раскалывается надвое, что может привести к землетрясениям.