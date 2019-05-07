«Хотим знать правду!»3
- 7.05.2019, 14:27
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Как белорусы выходили на улицы с портретами Юрия Захаренко.
20 лет назад, 7 мая 1999 года, экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко исчез по дороге домой, в районе улицы Могилевской в Минске.
В 1999 - 2000 годах в Беларуси бесследно исчезли исполняющий обязанности председателя Верховного Совета Виктор Гончар, бизнесмен Анатолий Красовский, бывший глава МВД Юрий Захаренко и журналист Дмитрий Завадский.
В течение всего это времени белорусы выходили на улицы с портретами Юрия Захаренко и других исчезнувших политиков, требуя от властей правды о громких похищениях.
Активист Андрей Максимов опубликовал в «Фейсбуке» архивные фото с акций разного времени.
Международное сообщество считает, что к исчезновению Юрия Захаренко и других лидеров белорусской оппозиции причастны бывший министр внутренних дел Владимир Наумов, управляющий делами Лукашенко Виктор Шейман, бывший командир спецназа внутренних войск Дмитрий Павличенко и экс-министр внутренних дел Юрий Сиваков.