«Хотим знать правду!» 3 7.05.2019, 14:27

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Фото: Андрей Максимов

Как белорусы выходили на улицы с портретами Юрия Захаренко.

20 лет назад, 7 мая 1999 года, экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко исчез по дороге домой, в районе улицы Могилевской в Минске.

В 1999 - 2000 годах в Беларуси бесследно исчезли исполняющий обязанности председателя Верховного Совета Виктор Гончар, бизнесмен Анатолий Красовский, бывший глава МВД Юрий Захаренко и журналист Дмитрий Завадский.

В течение всего это времени белорусы выходили на улицы с портретами Юрия Захаренко и других исчезнувших политиков, требуя от властей правды о громких похищениях.

Активист Андрей Максимов опубликовал в «Фейсбуке» архивные фото с акций разного времени.

Международное сообщество считает, что к исчезновению Юрия Захаренко и других лидеров белорусской оппозиции причастны бывший министр внутренних дел Владимир Наумов, управляющий делами Лукашенко Виктор Шейман, бывший командир спецназа внутренних войск Дмитрий Павличенко и экс-министр внутренних дел Юрий Сиваков.