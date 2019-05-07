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Синоптики: В Беларуси днем будет до +17 градусов

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  • 7.05.2019, 14:40
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Ночью же ожидаются заморозки.

В Беларуси ночью 8 мая местами ожидаются заморозки до минус 3 градусов, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь по востоку страны временами дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный умеренный, в отдельных районах порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов тепла, местами заморозки от нуля до минус 3. Днем ожидается от 11 до 17 градусов выше нуля, по востоку Беларуси воздух прогреется до 10 градусов.


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