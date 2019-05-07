Николай Автухович - cиловикам: Вспомните об офицерской чести 7 7.05.2019, 15:28

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Николай Автухович

Бывший политзаключенный обратился к сотрудникам силовых структур.

Текст обращения был опубликован в «Фейсбуке».

«Я, Николай Автухович, участник боевых действий в Афганистане, создал свой бизнес, боролся с коррупцией и был отправлен за это в тюрьму на восемь с половиной лет. Сейчас я обращаюсь к вам как к людям, которые обязаны защищать интересы народа и государства, а не бандитского режима, захватившего власть в Беларуси.

Нынешний режим привел страну к истощению экономики, обнищанию народа и деградации всех сфер социальной жизни от образования и здравоохранения до пенсионной системы. Уже не хватает средств и на содержание огромной и разветвленной системы силового блока.

Вы, как юристы и люди со специальным образованием, понимаете незаконность методов, которыми господин Лукашенко и его сообщники удерживают власть в нашей стране. И вы хорошо знаете, как у нас нарушаются, национальное законодательство и международные обязательства, подписанные Республикой Беларусь.

Вас часто вынуждают нарушать Закон, совершать должностные преступления. Такое не раз было и в других странах. Достаточно вспомнить опыт фашистской Германии, а также уничтожение населения своей страны органами НКВД. Вы все прекрасно помните, к чему это привело. У вас есть возможность отказаться от выполнения заведомо преступных приказов. Рано или поздно этот выбор придется сделать. У нас есть обширный архив, документируется огромное количество таких случаев, есть конкретные фамилии и должности. Не усугубляйте свою вину.

За годы, проведенные в неволе, я разработал план по восстановлению законности и справедливости в стране. За последующее время создал возможности для его реализации. Организованные моей командой события ближайшего времени будут иметь решающее значение для Республики Беларусь.

Я принимал участие в боевых действиях на территории других государств, рисковал собственной жизнью по прихоти обезумевших руководителей советской власти. Сегодня я без пафоса могу сказать, что готов бороться до конца за восстановление законности и справедливости, за нашу свободу и за освобождение моей страны от незаконного и преступного режима.

Силовиков, которые будут брошены на мое задержание, предупреждаю, что готов защищать себя любыми доступными мне способами. Призываю вас помнить о своей офицерской чести и долге, вспомнить о том, кому вы служите. Вы должны служить только белорусскому НАРОДУ и никому больше!

Вас вынуждают защищать незаконный режим, который поработил и запугал НАРОД до такой степени, что люди массово уезжают из страны, лишают себя жизни от безысходности. А ненасытная власть всем способами продолжает выкачивать из людей деньги, силы, годы жизни и саму жизнь. Делает их «тунеядцами», изгоями, преступниками.

Сохраните уважение к высокому званию офицера! Чтобы вас не презирали, не становитесь на нашем пути, не будьте защитниками антинародных самозваных политиканов. Подумайте о ваших семьях и о том мире, в котором будут жить ваши дети.

Мы не бандиты и не террористы, мы белорусы – граждане своей страны. Мы протестуем против произвола нынешнего незаконного режима. Мы сделали свой выбор ради торжества законности и справедливости, ради процветания независимой Беларуси. Сделайте и вы свой: поддержать требования народа или просто не выполнять преступные приказы будет самым разумным и честным решением.

Новой демократической Беларуси будут нужны ваши честь и достоинство, опыт и профессионализм. Будьте со своим народом. Это навсегда останется и в ваших биографиях, и в нашей общей истории», - написал Николай Автухович.