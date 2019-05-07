Помпео неожиданно отменил визит в Берлин 7.05.2019, 15:27

Майк Помпео

Госсекретарь США не встретится с Ангелой Меркель 7 мая из-за непредвиденных обстоятельств.

Госсекретарь США Майк Помпео отменил официальный визит в Берлин, запланированный на вторник, 7 мая. Как сообщил в тот же день представитель посольства США в Германии, причиной послужили непредвиденные срочные обстоятельства. Ожидается, что в скором времени будет назначена новая дата поездки, сообщает dw.com.

В Берлине Помпео собирался провести переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и министром иностранных дел ФРГ Хайко Масом (Heiko Maas). Как сообщал ранее германский МИД, их темой должны были стать, в частности, отношения между Германией и США, а также такие острые вопросы международной политики, как ситуация в Украине, Венесуэле, Сирии, и позиция по отношению к России и Китаю.

Помпео и Лавров встретятся 14 мая в Сочи

Между тем стало известно, что Помпео проведет 14 мая переговоры в Сочи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Об этом Помпео и Лавров договорились в ходе министерской сессии Арктического совета, проходящей в Финляндии 6-7 мая, сообщил источник в МИД РФ российским СМИ.