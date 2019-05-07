Министр энергетики РФ назвал сроки «нормализации» поставок нефти в Беларусь 7.05.2019, 15:44

Александр Новак

Фото: РИА Новости

Партия чистой нефти для Мозырского НПЗ была выделена с «опережением плана».

Ситуация с поставками некондиционной нефти в нефтепровод "Дружба", как ожидается, будет нормализована в первой половине мая путем очистки по одной нитке в каждом из основных экспортных направлений, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе заседания правительства РФ, сообщает interfax.by.

"Что касается нормализации ситуации, мы ожидаем в первой половине мая, продолжается работа. Нормализация подразумевает расчистку по одной нитке в каждом из основных экспортных направлений", - сказал он.

"На текущий момент, 4 мая с опережением плана на два дня кондиционная нефть поступила на Мозырский НПЗ (Беларусь), 6 мая началась прокачка кондиционной нефти в сторону узла учета "Броды" для поставок европейским потребителям. В ближайшее время ожидаем согласования на прокачку кондиционной нефти в сторону Польши. Также продолжается прокачка кондиционной нефти в сторону порта Усть-Луга, и ожидаем ее поступление в порт утром 8 мая", - доложил российский министр.

Комментируя меры, которые были приняты для нормализации ситуации на первых этапах, Новак сказал: "Было произведено оперативное изолирование источника загрязнения от системы магистральных трубопроводов. Также была проведена оперативная работа по переориентации потоков для максимально оперативного очищения одной из ниток нефтепровода "Дружба", и здесь я также хотел поблагодарить компании, которые оперативно откликнулись - РЖД, "Совкомфлот" - для ликвидации последствий".

"Транснефть" (MOEX: TRNF) все испытания нефти по показателю содержания хлорорганических соединений перевела из категории периодических - один раз в 10 дней - в категорию приемо-сдаточных, то есть это ежесуточный режим контроля", - добавил он.

"Два раунда переговоров провели мы с партнерами из Республики Беларусь, Украины, Польши, Словакии, Венгрии. Была согласована дорожная карта по устранению последствий", - сообщил российский министр.