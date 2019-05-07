ЕС предложил Зеленскому осуществить первый визит в Брюссель 7.05.2019, 16:03

Владимир Зеленский и Йоханнес Хан

Еврокомиссар Хан пообещал новоизбранному президенту Украины поддержку Европы.

Европейский комиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан пригласил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского осуществить свой первый визит в Брюссель.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на пресс-службу Зеленского по итогам его встречи с Ханом во вторник в Киеве.

Иоханнес Хан также заявил, что в период до парламентских выборов все органы власти в Украине должны действовать слаженно и не приостанавливать реформы.

Об этом он написал в Twitter по результатам встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда".

Хан назвал победу Зеленского на выборах впечатляющей, отметив, что это дает ему сильный мандат для борьбы с коррупцией и для деолигархизации.

"Я предложил новоизбранному президенту полную поддержку ЕС для всех реформ, которые приносят пользу украинским гражданам! Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, и вся украинская власть - президент, правительство и Верховная рада должны действовать наиболее ответственно", - написал Хан.

I offered the #President elect full #EU support f. all the reforms that benefit #Ukrainian citizens! #Ukraine faces many challenges and threats and all #Ukrainian authorities - President, Government and @verkhovna_rada - have now to act in the most responsible manner. 2/3 pic.twitter.com/QfUAIAw1oo — Johannes Hahn (@JHahnEU) 7 мая 2019 г.

Он подчеркнул необходимость обеспечить, чтобы в текущий переходный период и перед парламентскими выборами срочные реформы не застопорились, а ускорились для обеспечения финансовой і экономической стабильности.

"Нельзя терять время!" - подчеркнул Хан.

Как сообщалось, Иоханнес Хан прибыл в Киев для встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями действующей власти.