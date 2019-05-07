Минюст США опубликовал новую версию доклада Мюллера по «российскому делу» 1 7.05.2019, 16:23

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В новой версии отчета объясняется, почему значительную часть документа отредактировали.

Министерство юстиции США выпустило новую версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Документ опубликовали после иска американского издания BuzzFeed News, которое сослалось на закон о свободе информации, пишет zn.ua.

В новой версии доклада описаны причины того, почему значительная часть 448-страничного документа отредактирована. В ранее опубликованном отчете содержались секретные, поэтому – скрытые данные, распределенные по нескольким категориям: те, которые могут нанести вред расследованию; материалы большого жюри, которые являются секретными по федеральным законам; конфиденциальная информация. В новой версии доклада четко указано, какая и в каком месте информация была скрыта: где данные не разглашаются, поскольку это может навредить расследованию; а что скрыто из соображения национальной безопасности.

18 апреля Минюст опубликовал первую версию доклада, который вскоре стал бестселлером в США. Расследование продлилось около двух лет. Мюллер пришел к выводу, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы 2016 года, однако доказательств сговора между штабом Трампа и РФ нет.