Почему у семей, где женщины занимаются домом, выше риск оказаться за чертой бедности? 7.05.2019, 16:33

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И больше всего, по мнению экспертов, среди малообеспеченных рискуют оказаться дети.

Живущими за чертой бедности считаются семьи, где на человека в месяц приходится сумма меньше бюджета прожиточного минимума (БПМ), с 1 мая это 224 руб. 2 коп. Экономисты считают, что самая уязвимая по риску бедности группа населения - это дети, которые полностью полагаются на зарплату родителей.

Kp.by прочитала исследование «Работа, доход и равные возможности: взрослые причины детской бедности», проведенное экспертами Исследовательского центра ИПМ Александром Чубриком и Натальей Щербиной, и выбрала самые интересные моменты.

Чем больше детей, тем беднее семьи

Чтобы понять, в каких семьях риск детской бедности выше, эксперты разделили их на четыре группы. А именно: те, в которых работают оба родителя, те, в которых не работает женщина, те, в которых не работает мужчина, и те, в которых оба не работают.

Каждую из этих групп, в свою очередь, поделили по месту жительства - города и сельская местность. А еще - по возрасту детей. Ведь на тех, кому не исполнилось три года, государство платит пособие: на первого ребенка - 362 руб. 46 коп., на второго и последующих - 414 руб. 24 коп.

Именно пособия оказывают заметное влияние на детскую бедность.

- В домохозяйствах, где все дети старше 3 лет, существенно вырастает риск детской бедности во всех типах семей, кроме тех, где не работают оба родителя, - отмечают авторы исследования. - В таких домохозяйствах риск детской бедности увеличивается с потерей работы одним из родителей, причем если не работает мужчина, то риски выше, поскольку заработная плата матери не компенсирует потерю дохода отца.

В целом цифры получились такими. В городских семьях, где работают оба родителя, уровень детской бедности составил 8,6%, где не работала женщина - 13,7%, не работал мужчина - 19,8%.

На селе по всем группам цифры оказались значительно больше. В семьях с обоими работающими родителями уровень бедности составляет 20%, с неработающей женщиной - 35,3%, а неработающим мужчиной - сразу 50,1%. Важно здесь то, что сельские зарплаты ниже городских. А вот в семьях, где оба родителя не работают, разница между городом и селом не такая уж значительная. Например, в городских семьях с детьми старше трех лет уровень детской бедности составляет 46,9%, а в сельских - 45,6%.

Еще один важный фактор - это количество детей в семье. Чем их больше, тем выше риск оказаться за чертой бедности, причем для любой семьи.

- Сначала, с одной стороны, рождение детей позволяет получать пособие, которое превышает заработок большинства женщин, особенно на селе. Когда младший ребенок достигает возраста трех лет и выплата прекращается, оставшиеся в распоряжении семьи доходы распределяются среди большего количества членов семьи, провоцируя реализацию риска бедности, - объясняют эксперты. - С другой стороны, это означает, что часть семей, осознавая, что ограниченные возможности заработка и риски потери работы могут отбросить их за черту бедности, выбирают рождение меньшего числа детей, чем они были бы готовы при лучшей экономической ситуации или меньшей уязвимости к безработице.

Из-за семейных обязанностей женщины выбирают работу с низкой зарплатой

Эксперты отмечают, что в семьях, где работает только женщина, риск детской бедности выше, чем в тех, где работает только мужчина. Связано это в первую очередь с разрывом в уровне зарплат. По официальным данным, в 2017 году среднестатистическая женская зарплата составляла 74,6% от мужской. И эта разница не вызвана, скажем, тем, что у мужчин знаний больше.

- Средний уровень образования женщин заметно выше, чем у мужчин, - отмечают эксперты. - Согласно данным Белстата, доля женщин с высшим образованием среди женщин, занятых в экономике, в 2017 году составила 37,7%, а мужчин - 27,7%. Среднее специальное образование имели 26% работающих женщин и 17,9% работающих мужчин, профессионально-техническое - 16,5% женщин и 25,4% мужчин.

Заметнее всего мужские и женские зарплаты отличаются именно в семьях с детьми. Значительная разница в зарплатах у бездетных женщин и бездетных мужчин в возрасте от 24 до 44 есть только в Минске, в остальных регионах они держатся примерно на одном уровне. А иногда женщины зарабатывают и больше! Но после рождения детей женщины в доходах теряют, особенно когда перестают получать пособие. А мужчины вырываются вперед.

- Можно предположить, что традиционные гендерные роли и связанное с ними поведение на рынке труда (в частности, выбор женщинами профессий с заведомо более низкой зарплатой, но большими возможностями уделять время «семейным обязанностям») закрепляются с рождением детей. При этом в период отпуска по уходу за ребенком большинство женщин не совмещает работу и уход за детьми, поскольку возможности дополнительного заработка невелики, - комментируют авторы исследования.

После выхода из декрета женщины традиционно продолжают уделять больше внимания домашним делам. Из-за этого они чаще выбирают неполную неделю и отказываться от сверхурочных. А это тоже влияет на зарплаты.

- Женщины в семьях с детьми в возрасте до 16 лет тратят на ведение домашнего хозяйства и уход за детьми в будний день 5 часов 6 минут - в 2,83 раза больше, чем мужчины. А на работу - 4 часа 47 минут (на 37,7% меньше, чем мужчины), - приводят эксперты данные выборочного обследования по изучению использования суточного фонда времени.

Казалось бы, разделение традиционное: мужчины больше зарабатывают, женщины больше следят за детьми и домом. Однако эксперты обращают внимание на то, что именно из-за такого разделения растут риски детской бедности.

- Во-первых, с потерей работы одним из родителей они существенно увеличиваются, но если теряет работу отец, то они увеличиваются намного больше, поскольку у него, как правило, более высокий доход. Такая уязвимость может особенно заметно проявляться в периоды экономических шоков, сопряженных с увеличением безработицы, поскольку уровень безработицы среди мужчин (5,9% в 2018 году) значительно выше, чем среди женщин (3,6%), - отмечают авторы исследования. - Чем больше женщина «устраняется» из формирования дохода домохозяйства, тем большим шоком для него будет потеря работы мужчиной.

Второй важный момент - после долгого декрета женщина значительно проигрывает на рынке труда из-за потери квалификации, особенно если детей родилось больше одного.

- Длительный период такого отпуска вкупе с низким уровнем образования многих женщин на момент рождения первого ребенка существенно ограничивает возможности квалифицированной занятости для женщин, особенно в сельской местности и малых городах. После выхода из отпуска по уходу за ребенком многие женщины, особенно в сельской местности, могут рассчитывать только на низкооплачиваемую работу, - говорят эксперты.