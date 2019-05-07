88% россиян не доверяют отчетам о доходах чиновников 3 7.05.2019, 16:43

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Такие данные показал опрос.

В достоверность деклараций о доходах высших государственных чиновников, членов Совета Федерации и депутатов Госдумы РФ верят только 3% россиян, следует из результатов опроса «Левада-центра», пишет novayagazeta.ru.

11% респондентов ответили, что чиновники указывают «большую часть» о своих доходах в декларациях.

40% опрошенных считают, что в документах указана «меньшая часть», еще 37% — «ничтожно малая часть». Остальные респонденты затруднились ответить на вопрос.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя результаты опроса, заявил, что недоверие россиян связано с их «недостаточной осведомленностью о системе проверки документов».