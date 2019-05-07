Европейская комиссия повысила экономический прогноз для Польши 7.05.2019, 17:05

Фото: charter97.org

Согласно текущим показателям, Польша занимает второе место в ЕС по росту ВВП.

Европейская комиссия повысила экономический прогноз для Польши. По данными Брюсселя, рост польского ВВП в этом году составит 4,2%, что на 0,7% больше, чем в прогнозах от февраля. Согласно текущим показателям, Польша занимает второе место в ЕС после Мальты, передает «Радио Польша».

Еще в феврале прогнозы ЕК указывали на то, что в этом году Ирландия, Словакия, Болгария и Румыния будут развиваться быстрее Польши. В актуальном отчете эксперты ЕС в качестве главного маховика польской экономики указали на рост частного потребления, продиктованного ростом заработной платы.

«Повышение социальных выплат станет дополнительным стимулом примерно до середины следующего года», - говорится в документе.

Последние экономические прогнозы Еврокомиссии также включают данные о дефиците бюджета Польши, который в прошлом году оказался на рекордно низком уровне в 0,4% ВВП. Ожидается, что в этом году он увеличится до 1,6% ВВП. Это связано со значительным – как отмечают эксперты ЕК – увеличением социальных выплат. Речь идет о так называемой 13-й пенсии и расширении программы «Семья 500+» на первого ребенка.