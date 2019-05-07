Системная катастрофа Aлина Витухновская

7.05.2019, 17:24

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Не стечение обстоятельств и не трагическая случайность, а результат системной деградации.

Прежде всего я хочу выразить соболезнования всем родственникам погибших во вчерашней авиакатастрофе "Суперджета".

Рассуждая о причинах трагедии, вспоминаешь, что она произошла в России. А Россия сегодня — сама по себе цивилизационная катастрофа.

Нам стало известно, что прогосударственные медиа целенаправленно раскручивали версию о виновности самих пассажиров, якобы ринувшихся за ручной кладью и тем самым создав препятствие для эвакуации всего рейса. Кроме того, общественность стала свидетелем абсолютной неготовности служб аэропорта к безопасному приему горящего борта. Также ни для кого более не является секретом тот факт, что техническое состояние авиапарка российской гражданской авиации оставляет желать лучшего. Не говоря уже о том, что самолеты в России производятся насквозь коррумпированными госкомпаниями, в которых и качество, и оплата труда, а соответственно и его мотивация уже давно являются крайне низкими для столь ответственной отрасли.

Данная катастрофа — не есть стечение обстоятельств, и не трагическая случайность. Это закономерный результат системной деградации на всех уровнях. Ситуация не имеет частного решения. Ее решение лежит только в сфере радикальной смены власти.

Aлина Витухновская, kasparov.ru